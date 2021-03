Según un informe de The New York Times, Uruguay está entre los 43 países que podrían completar la inoculación contra el coronavirus en un año

Junto con Chile serían los únicos países de Sudamérica en lograrlo.

El diario norteamericano The New York Times publicó un informe sobre la posibilidad de acceder a la vacunación contra el coronavirus alrededor del mundo.

Según se detalla, 43 países, "en su mayoría de altos ingresos", están en camino a terminar de inocular a la población en un año. De estos solo cuatro son del continente americano: Estados Unidos, República Dominicana, Chile y Uruguay.

La lista incluye una gran cantidad de países europeos como Israel en primera fila, asiaticos Turquía y Arabia Saudi, en África se destaca Marruecos y ningún país de Oceanía.

La contracara son los 148 restantes países que "según el ritmo" de vacunación que tienen, les llevará más de un año inocular a la población.

Según los datos recogidos por el portal Our World in Data hay 67 países que no han accedido aún a vacunas, y la mayoría son africanos.

Para el periodico neoyorquino, no se suponía que fuera así, pues la iniciativa global de naciones Unidas Covax, de intercambio de vacunas, estaba destinada a prevenir el acceso desigual

El mecanismo que las naciones más ricas comprarían dosis a través de Covax y las naciones más pobres las recibirían gratis no está funcionando, pues las naciones ricas rápidamente socavaron el programa al asegurar sus propios acuerdos directamente con las compañías farmacéuticas.

Inclusive muchos países han reservado tantas dosis, que podrían inmunizar a su población varias veces.