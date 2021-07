Segundo semestre será de "transición" entre virtualidad y presencialidad, dijo el rector de la Udelar

Rodrigo Arim afirmó que cuidarán la transición pero rechazó que se puedan mantener los cursos totalmente virtuales.

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, dijo este sábado que el segundo semestre será "de transición" entre la virtualidad y la presencialidad.

La vida universitaria, dijo Arim, "a diferencia de lo que sucede en los liceos o las escuelas concentra estudiantes que provienen de todo el territorio nacional". Desde la Udelar calculan que por la virtualidad unos 10.000 estudiantes que provienen de localidades del interior del país tomaron la decisión de no radicarse en Montevideo o de dejar de alquilar en la capital para volverse a sus casas.

"Tenemos que ser muy cuidadosos de generar problemas y no perder estudiantes por estas transiciones de no presencialidad a presencialidad", expresó. Por eso, por lo que queda de este año mantendrán "un funcionamiento no presencial bastante importante para asegurarnos no perder a estos jóvenes", dijo Arim.

Sin embargo, rechazó que en el futuro puedan cursarse las carreras de forma virtual. "Parte central de la vida universitaria es la construcción de comunidades, aprender a trabajar juntos, la creación de conocimiento y la investigación es un actividad social por excelencia", por lo que "no podemos sacrificar calidad en estas circunstancias".

Si bien mantendrán "componentes en plataformas digitales", fue tajante al afirmar: "No nos estemos imaginando circunstancias donde no haya vuelta a la presencialidad".