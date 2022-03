Seguridad, educación y economía: ¿cómo evalúan los uruguayos la gestión del gobierno en estas áreas?

La gestión de la economía es la que divide más la opinión a nivel del conjunto de los uruguayos, según Cifra.

La mayoría de la ciudadanía, 55%, aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou. ¿En qué se basa esa aprobación? Se preguntó específicamente por cómo evalúan los uruguayos la gestión del gobierno en diferentes áreas. La mejor evaluada es el área de la seguridad pública, ya que el 58% de la población aprueba cómo se está gestionando y el 36% desaprueba. Sigue la educación, con el 51% de aprobación y la misma proporción de juicios negativos, y cierra la lista la economía, con el 45% -y casi otro tanto que desaprueba-. Las tres áreas, entonces, reciben una evaluación mayoritariamente positiva, aunque la seguridad aparece claramente como la “estrella” del gobierno actual.

Pero si se analizan las opiniones de los votantes del oficialismo y de la oposición, aparecen dos visiones muy contrapuestas. En seguridad el 80% de los oficialistas aprueba la gestión de “su” gobierno, mientras que apenas lo hace un cuarto de los opositores, 56 puntos porcentuales de diferencia entre ambos grupos. Son más entusiastas los más veteranos, mientras que entre los más jóvenes las opiniones están más divididas.

Cuando evalúan la educación, el 70% de los oficialistas, y otra vez sólo un cuarto de los opositores, aprueban –una diferencia de 45 puntos-. El nivel educativo también pesa: tienden a aprobar más las personas con menos educación formal, y las críticas aumentan entre los más educados.

La gestión de la economía es la que divide más la opinión a nivel del conjunto de los uruguayos, pero también en este caso hay visiones muy contrapuestas según las posiciones partidarias. Casi 7 de cada 10 oficialistas aprueban cómo el gobierno está gestionando la economía; casi 8 de cada 10 votantes de la oposición desaprueban la gestión económica. En la evaluación de esta área también pesa la edad: la mayoría de los mayores de 45 años aprueba y la mayoría de los más jóvenes desaprueba la forma en que el gobierno está manejando la economía.

En síntesis, la aprobación del presidente Lacalle Pou no se debe sólo a cómo se gestionó la pandemia. También se evalúa positivamente el desempeño del gobierno en seguridad y en educación, aunque hay menos consenso sobre la economía. Lo que también es claro es que hay dos visiones muy contrapuestas sobre el gobierno, y si bien quienes lo eligieron están satisfechos, no se ha logrado convencer a los ajenos que el gobierno está gobernando para todos. No es una situación nueva: también sucedió durante los últimos gobiernos del Frente Amplio. Pero para no seguir caminando hacia la polarización que se observa en otros países de la región y del mundo, sería positivo que al menos en algunas áreas importantes para el país oficialistas y opositores pudieran acordar el rumbo para llevar adelante políticas de mediano plazo que contribuyan a solucionar problemas que no se pueden solucionar en cinco años.

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 809 entrevistados entre los días 10 y 17 de febrero de 2022.