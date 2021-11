Seguridad social: Murro aseguró que propuestas oficialistas aumentan "al barrer" la edad de retiro y rebajan jubilaciones

Murro estimó que el gobierno “dejará” la reforma hasta después del referéndum porque “no es una reforma buena”: “Si fuera buena la usaría a favor”.

El exministro de Trabajo y actual integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), Ernesto Murro, criticó este martes las recomendaciones que apoyaron los representantes de la coalición multicolor y el gobierno sobre la reforma del sistema previsional.

En primer lugar, Murro aseguró que el documento fue “elaborado sólo por los nueve miembros de la coalición y el gobierno” y criticó que “no se hacen responsables de estas recomendaciones”.

“Está avalado por el presidente cuando dice que las recomendaciones no son vinculantes. Es muy difícil negociar si una de las partes dice 'escribo esto pero no me comprometo'”, expresó el exministro frenteamplista en rueda de prensa este martes.

Con respecto al contenido de las recomendaciones, aseguró que se aumenta “al barrer” la edad de retiro y la cantidad de años de trabajo necesarios para jubilarse.

“Un documento de la propia comisión de expertos dice que el 30% de los uruguayos ni a los 70 años va a llegar a los 30 años (de trabajo). Mucha gente va a tener que esperar hasta los 71 para cobrar un ingreso”, relató el exsecretario de Estado.

Un segundo punto que criticó es la mayor preponderancia de las AFAP: “Más AFAP y peores”, resumió.

“No es que todos los nuevos trabajadores de todas las cajas a partir de la vigencia de la ley van a ir a este régimen mixto actual, sino que van a ir a un régimen mixto peor, con más AFAP, con más inseguridades, con más costos y peores resultados”, manifestó.

En tercer lugar aseguró que una parte importante de la población va a cobrar “menos jubilación y menos pensión”.

“Presentamos en el documento que hay gente que se le va a rebajar un 20%, un 30% de la jubilación. Esto va a pegar fuertemente en los sectores medios del Uruguay. Quien aporta IRPF va a ser sensiblemente perjudicado con estas recomendaciones, si se hacen ley”, consideró.

Murro estimó que el gobierno “dejará” la reforma hasta después del referéndum porque “no es una reforma buena”: “Si fuera buena la usaría a favor”.