Seguridad social: Saldain dijo que Abdala "rechazó la invitación a debatir" por plebiscito y que el FA "no puede seguir con libertad de acción"

El principal redactor de la reforma aprobada por el gobierno aseguró que la iniciativa del Pit-Cnt "perjudica particularmente a la gente joven" al "ponerle una carga enorme".

Rodolfo Saldain, el principal redactor de la reforma de la seguridad social que el gobierno de coalición aprobó el año pasado, cargó este lunes contra el Frente Amplio y el Pit-Cnt por el plebiscito que busca fijar en 60 años la edad de retiro, equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional y eliminar las AFAP.

"Una pena que Marcelo Abdala y el PIT-CNT hayan rechazado la invitación a debatir conmigo", comenzó un hilo en su cuenta de X Saldain. Lo cierto es que el presidente de la central sindical invitó a debatir a Álvaro Delgado, pero el precandidato blanco recomendó que sea Saldain quien se encargue de confrontar ideas, algo que finalmente no ocurrirá.

En entrevista con Telemundo, Saldain enfatizó que lo que busca cambiar el Pit-Cnt con el plebiscito "es una nueva reforma en sí", no solo ir hacia atrás con lo aprobado el año pasado. "Destruye el sistema previsional que nos ha enorgullecido históricamente y crea otro, con nuevas reglas que lo hacen totalmente insostenible", escribió.

El "padre" de la reforma estimó que las "firmas ya estarían" para someter a votación en octubre el plebiscito que impulsa la central sindical y algunos sectores del Frente Amplio como el Partido Comunista y el Partido Socialista. "Ahora ya es más político y no puede ocurrir que haya una campaña política donde no todos se definan con esta iniciativa. El Frente Amplio no puede ir a la campaña con un eslogan de libertad de elección. Lo hizo ahora, pero ahora sí están las firmas y se va a tener que definir", instó.

Según Saldain, de aprobarse la reforma "cambiarían radicalmente las condiciones macroeconómicas del país", por lo que "no es razonable para un partido que aspira a gobernar un país se abstenga de opinar".

Injusta y perjudicial para los jóvenes

El referente del Partido Nacional en el tema previsional enfatizó que la propuesta de reforma "perjudica particularmente a la gente joven", dado que "pone una carga enorme", pues deberán sostener "al único grupo (demográfico) que crece que es el de mayores de 65 años".

Además, criticó que "no tiene componente de justicia más allá que aparentemente podría tenerlo". "Trata de la misma manera al que tiene grandes ingresos que al que no y el suplemento solidario aprobado en la reforma del gobierno es enormemente más justo y eficiente", aseveró.