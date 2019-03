Selva Andreoli afirmó que en una eventual segunda vuelta no está dispuesta a votar a otra opción distinta al FA

El diputado Daniel Radío, que también integra la coalición "La Alternativa" pero por el Partido Independiente, dijo que "lo peor" sería un próximo gobierno del Frente Amplio.

“En mi caso personal no votaría a otro. Yo, Selva Andreoli. Ni siquiera el grupo Navegantes porque no lo hemos discutido, menos La Alternativa porque tampoco lo hemos discutido. Tenemos toda la energía puesta para trabajar en hacerle entender a la gente que en octubre no solo se vota presidente”, dijo Andreoli en Desayunos Informales.

Consultado al respecto, el diputado del Partido Independiente, aliado al movimiento Navegantes que integra Andreoli, respondió que su posición es distinta. “Con la misma autoridad que lo dice Selva, y creo que ella es muy sincera, yo considero que lo peor que le puede pasar a este país es que el Frente Amplio vuelva a ganar”, sentenció.