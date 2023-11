Senado aprobó la venia para la sucesora de Robert Silva en la ANEP; Frente Amplio no apoyó

Según la coalición de izquierda, la designación de Virginia Cáceres es "ilegal".

La coalición de gobierno aprobó este miércoles la venia para que Virginia Cáceres se convierta en la nueva presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Tal como había adelantado la semana pasada, la bancada del Frente Amplio no apoyó la moción para respaldar a quien será la sucesora de Robert Silva, ahora precandidato a presidente por el Partido Colorado.

¿Dónde radica la presunta ilegalidad? Para los legisladores frenteamplistas Cáceres no puede estar al frente de la ANEP porque no cuenta con los requisitos necesarios con respecto al ámbito educativo.

"La ley establece que la persona que vaya a ocupar el cargo tiene que tener trayectoria educativa y formación educativa y según el currículum que nos enviaron no cuenta con esas características. Por tanto, difícilmente acompañemos. Te digo que no vamos a acompañar esa venia. No cumple los requisitos que la propia LUC cambió: antes incluía 10 años de antigüedad en el sistema educativo. Fue eliminado, pero se mantuvo la trayectoria y formación", dijo el senador Sebastián Sabini a Telemundo el miércoles pasado.

El artículo 58 de la ley de Educación establece que "el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública estará integrado por cinco miembros, los que deberán poseer condiciones personales relevantes, solvencia reconocida, trayectoria en el ámbito educativo y méritos acreditados en temas de educación".