Senado caldeado: Michelini consideró ridícula la defensa de Bordaberry a Mieres por los dichos de De León

El Frente Amplio bloqueó en el Senado de la República el planteo del senador colorado Pedro Bordaberry de que los insultos del senador –frenteamplista– Leonardo De León hacia el senador –Partido Independiente– Pablo Mieres violaban los fueros parlamentarios.

Bordaberry consideró “indigno y violatorio de los fueros” la amenaza de De León a Mieres de demandarlo luego de que el fiscal Luis Pacheco decidiera no pedir el procesamiento del legislador frenteamplista tras la denuncia del Partido Independiente por el uso de las tarjetas corporativas de ALUR.

“Me solidarizo. Y si lo van a amenazar, que me amenacen y me hagan el juicio a mí también. Tomo la opinión de Mieres como mía. La amenaza de juicio por opinión se hizo dentro del Parlamento, rodeado por abogados. Es claro que el artículo 112 establece la inmunidad por votos y por opiniones”, dijo el senador colorado.

Por su parte, el senador frenteamplista Rafael Michelini dijo que el tema es “ridículo” y recordó que la oposición presentó la megadenuncia de Ancap.

“Que yo sepa, los que han presentado denuncias en otras oportunidades fueron otros legisladores: los de la famosa foto de las gabardinas. Y antes de eso, anunciaron por todos lados que iban a presentar esa denuncia. ¡Y estaban en su libertad de hacerlo, de anunciarlo y de presentarlo! Si el senador De León quiere presentar una denuncia, está en su libertad. Y si Bordaberry quiere presentar la cuestión de los fueros, está en su libertad. Y si nosotros decimos que esto nos parece ridículo, también estamos en nuestra libertad. ¡A no quejarse! Por favor, a no quejarse, que parecen niñas de quince años”.

A su tiempo, el senador Leonardo De León recordó que no se amparó en sus fueros en la denuncia penal en su contra. “Durante meses se dijo cualquier cosa a través de la prensa, y lo único que hicimos fue encomendaron a nuestros abogados que no nos íbamos a amparar en los fueros y que íbamos a ir a la Justicia. No nos dedicamos a entraschar por la prensa, como hicieron otros”, dijo.

La respuesta del senador Pablo Mieres no se hizo esperar. Recordó que el fiscal Pacheco lo acusó de falta de probidad en el manejo de recursos públicos. “No nos van a callar, vamos a seguir diciendo lo que decimos. Y acá hay comportamientos que no son dignos de este cuerpo”, dijo.