Senado rechazó pedido de destitución a Cosse: "Hay políticos que realizan maniobras distractoras, pero la gente no se distrae", valoró la intendenta

La Cámara de Senadores rechazó el pedido de destitución a la intendenta Carolina Cosse, que promovieron ediles de la oposición en Montevideo.

Aunque hubo debate, la decisión fue casi unánime; solamente el senador nacionalista Jorge Gandini no votó. “Lamento no coincidir con el informe único que viene de la comisión”, dijo. El senador señaló que el informe está fundamentado en posiciones, no solamente diferentes, sino contrapuestas.

“Desde que poco menos hay que hacerle una reprimenda a los ediles por haber hecho lo que hicieron, hasta que hay una violación grave de la Constitución”, agregó el legislador, e indicó que no quería darle una “victoria” política al Frente Amplio.

Ediles de la oposición en Montevideo habían promovido el juicio político a la intendenta por entender que incumplió la Constitución al no responder pedidos de informes y no presentarse personalmente a una sesión el 7 de octubre pasado.

En cualquier caso, no había una mayoría especial en el Senado para aprobar la destitución.

La reflexión de Cosse y Pereira

Tras la sesión del Senado, el Frente Amplio ofreció una conferencia de prensa en su sede, donde celebró la decisión de los legisladores.

“Para mí lo que queda es un reconocimiento a la Cámara de Senadores, que le puso coto a un exabrupto totalmente fuera de lugar. Y en mi corazón, un reconocimiento muy importante también a los senadores del Frente Amplio. También quiero agradecer a la vicepresidenta de la República que recibió personalmente los descargos cuando se los llevé por escrito. Quiero agradecerle a las personas que fueron a las barras y a mi familia por el apoyo permanente”, afirmó Cosse en rueda de prensa.

En ese sentido, consideró que “a veces hay políticos que se distraen o que realizan maniobras distractivas, pero la gente no se distrae”. “Porque esto, que ya llevó nueve meses, y todos estos meses, que yo estuve por decenas y decenas de barrios, realizando una enorme cantidad de obras, en todos estos meses, en contacto con miles de personas, ningún vecino me hizo una pregunta sobre un tema que se vinculara al juicio político. ¿Por qué? Porque esto no está en la agenda de la gente. La intendencia no se dejó distraer y se ocupó de llevar obras, luz, nuevos contenedores”, dijo.

“Mi familia y mis compañeros me apoyaron en esto de no distraernos. El Frente Amplio tampoco se distrae. Viví estos meses con un fuerte apoyo. De los miles de vecinos con los que tengo contacto en todo estos meses, ninguno me preguntó por este tema. Durante esta crisis climática que estábamos viviendo, estábamos desarrollando medidas para productores rurales de Montevideo, para apoyarlos y no para que se endeudaran”, apuntó Cosse, y agregó que había una “convicción colectiva de que esto no iba a tener andamiaje”. “Y en vez de pararnos en el escándalo, decidimos trabajar y trabajar, y no distraernos”, dijo.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, señaló que “hubo una enorme irracionalidad de los ediles que votaron este juicio y de aquellos políticos que lo defendieron”.

“Los principales constitucionalistas dijeron que no había mérito. Colocar la posibilidad de destituir a una jefa de gobierno de una ciudad tan importante como Montevideo por una cuestión que no había ni delito ni falta a la Constitución… es un hecho sin precedentes en el Uruguay. Y como tal, debe ser condenado, sobre todo para que no se vuelva a repetir”, apuntó.

En esa línea, Pereira afirmó que “sin dudas” hubo intencionalidad política en promover un juicio a Cosse. “Están viendo la cantidad de ataques que reciben Cosse, Orsi, Lima, algunos que llegan a ser violencia verbal. Algunos hechos por senadores o senadoras. Hay una cantidad de ataques a Carolina y a Yamandú porque la gente cree que pueden tener chances de ser presidentes por el Frente Amplio. Y eso es un desastre. ¿Dónde quedó la frase de duro con las ideas y suave con las personas? He visto muchos ataques personales, ¿pero con las ideas cuándo van a debatir”, señaló.

En tanto, consultado sobre la votación del senador Gandini, Pereira respondió: “Esto no es una victoria del Frente Amplio, es una victoria del sistema democrático uruguayo, de la racionalidad y cordura de los partidos. Si Gandini no entendió lo que es la cordura, puede votar lo que crea. Pero no es el mismo Gandini que yo conocí. Cada vez que me encuentro con él le digo lo mismo”.