Senado votó la venia para designar a Rosario Portell como embajadora en Vietnam

La diplomática fue cesada dos veces por Tabaré Vázquez.

Con votos del oficialismo y sin votos de la oposición, el Senado aprobó la venia para Rosario Portell, la nueva embajadora uruguaya en Vietnam.

Fue sugerida por la vicepresidenta Lucía Topolansky y cuestionada por la oposición.

Portell es militante frenteamplista, integró la Juventud Comunista y tiene respaldo del MPP. Se designación generó cuestionamientos en Cancillería. De hecho, fue cesada dos veces por el presidente Vázquez antes de la designación como embajadora.

Primero en 2008, siendo subdirectora de Asuntos Económicos de Cancillería por razones de buena administración y de contención del gasto en la Expo Zaragoza, según informó el diario El Observador. Luego en julio 2015, después de que el gobierno de José Mujica la designara como embajadora en China, cargo que ocupó por todo el periodo.

La formación de Portell también es cuestionada: no tiene título de grado ni maneja idiomas. El diario El Observador informó que en el perfil de Portell en LinkedIn decía que estudió psicología y negocios internacionales en la UdelaR pero sin determinar si se graduó o no. La información ya no está publicada en la red.

El Observador también informó sobre cuestionamientos a Portell por su forma de tratar al personal a cargo, y que siendo embajadora en China, cumplió su sueño de comprar un apartamento en Barcelona y un terreno en Punta Carretas, donde proyectó la construcción de un edificio bajo.

Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa evitó referirse a la designación de Portell: