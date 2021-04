Senador blanco presentó proyecto de ley para que donantes de plasma se puedan ausentar del trabajo sin perder salario

"Acabamos de presentar el Proyecto de Ley que permite al donante de plasma, hacerlo en horario de trabajo con las mismas condiciones establecidas en el plan de vacunación. Esto es tener 4 horas libres si la donación dentro del horario de trabajo. Nos cuidamos entre todos", escribió en su cuenta de Twitter el legislador nacionalista Da Silva.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva presentó un proyecto de ley este martes que permite que la persona recuperada de Covid-19 que done plasma para ser utilizado en el tratamiento de personas enfermas pueda hacerlo en horario de trabajo. Lo que se busca es que el donante pueda contar con cuatro horas libres para hacer la donación y no sufra pérdida salarial por las horas que no estuvo en su puesto.

"Acabamos de presentar el Proyecto de Ley que permite al donante de plasma, hacerlo en horario de trabajo con las mismas condiciones establecidas en el plan de vacunación. Esto es tener 4 horas libres si la donación dentro del horario de trabajo. Nos cuidamos entre todos", escribió en su cuenta de Twitter el legislador nacionalista.

Acabamos de presentar el Proyecto de Ley que permite al donante de plasma, hacerlo en horario de trabajo con las mismas condiciones establecidas en el plan de vacunación. Esto es tener 4 horas libres si la donación dentro del horario de trabajo. Nos cuidamos entre todos 🇺🇾 pic.twitter.com/SBLzx9c8nH — Sebastian Da Silva (@camboue) April 13, 2021

El proyecto, de dos artículos, establece en el primero: “Todo trabajador de la actividad pública y privada que haya contraído el virus” tendrá “derecho a no concurrir a desempeñar sus tareas habituales el día que lo realice durante el periodo máximo de cuatro horas, las que serán abonadas como trabajadas y consideradas a todos los efectos como tales”.

El artículo 2, en tanto, plantea que “a efectos de lo indicado en el artículo anterior, el trabajador deberá dar aviso previo a su empleador o superior jerárquico que concurrirá a realizar la donación y justificar la efectiva realización de la misma dentro de los tres días inmediatos siguientes”.

El Parlamento aprobó a principios de abril un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que garantiza que toda persona que se haya anotado para vacunarse contra el coronavirus tendrá derecho a no concurrir a su lugar de trabajo el día de la vacunación por un máximo de cuatro horas.