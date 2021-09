Senador de CA sobre polémica por Colonización: "Cuando creo que te podés equivocar, disiento y propongo otra opción"

El senador de Cabildo Abierto afirmó: "Somos parte del gobierno y ofrecemos una solución".

La Cámara de Senadores comenzó a analizar la Rendición de Cuentas del gobierno y uno de los puntos que generó polémica fue que la creación de un fideicomiso para atender el problema de los asentamientos se nutra con fondos derivados del Instituto Nacional de Colonización.

Varios senadores del oficialismo ya adelantaron que no apoyarán esta propuesta. En ese sentido se manifestó el representante del Partido Nacional, Sergio Botana, e integrantes de Cabildo Abierto.

Este jueves el senador Raúl Lozano reiteró en Desayunos Informales que desde Cabildo Abierto tienen una "postura clara". "El tema pasa por buscar alternativas distintas para solucionar los dos problemas: el de los asentamientos y no desvestir al Instituto Nacional de Colonización", afirmó Lozano.

"Entendemos que Colonización es un excelente instrumento para lograr que nuestra gente se afinque y viva de lo que ellos producen en la propia tierra. Defendemos el instituto. Si hubo problemas de gestión, eso es otro tema. Al instituto hay que dejarle que tenga las herramientas para que nuestro personal del campo siga viviendo en el campo. No es sacarle las herramientas y que esos colonos los obliguemos a que cierren sus campos y que terminen en la ciudad constituyéndose en nuevos residentes de esos asentamientos", consideró.

En tanto, indicó que "más de 200.000 personas viven en asentamientos irregulares en situaciones muy indignas" y que también "hay que buscar una solución" a esa problemática.

El senador de Cabildo Abierto aseguró que "una de las vías" que proponen refiere a un "sistema de arquitectura económica" con los "derechos especiales de giro que en agosto el Fondo Monetario Internacional y el grupo de los siete le otorgan al país". En ese sentido, plantean que "con el ahorro" por una tasa de interés más baja se podría financiar el fideicomiso de asentamientos.

"Se tendrá que estudiar y nos tendrán que responder", afirmó Lozano. "Somos conscientes de que estamos proporcionando otra solución. Somos parte del gobierno y ofrecemos una solución. La ministra Arbeleche y el director de OPP tendrán que estudiar es viable. Si nuestros técnicos están diciendo es así, no vemos por qué no se puede atender a los asentamientos y a los colonos", agregó.

"Nosotros apoyamos al gobierno. Siempre hemos sido los socios más leales del gobierno. La lealtad es que cuando estamos de acuerdo te apoyo siempre, pero también cuando creo que te podés equivocar, disiento contigo y propongo otra opción. Eso también es lealtad", consideró el senador de Cabildo Abierto.

Este jueves el presidente Luis Lacalle Pou se volvió a referir al tema. En rueda de prensa tras la inauguración de la cementera Cielo Azul, en Treinta y Tres, dijo que "el que no lo vota, sea del partido que sea, sepa que no hay fondos para los más vulnerables". El miércoles había afirmado que "el que quiera un fideicomiso para asentamientos tiene que votar esta financiación, otra no hay", en relación a quitarle recursos a Colonización.