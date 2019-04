Senadores aprobó por unanimidad el desafuero de Daniel Bianchi para que sea juzgado por el accidente de tránsito que protagonizó en enero

El senador Pedro Bordaberry planteó la destitución.

A fines de enero, en Punta del Este, el senador Daniel Bianchi chocó tres autos y el suyo terminó incendiado. El control de alcoholemia dio positivo.

La justicia solicitó el desafuero del senador, y este martes la Cámara lo aprobó, con el voto del propio Bianchi.

“Estoy profundamente arrepentido por haber ingerido alcohol y luego conducir. No existieron lesiones ni daños personales, pero mi conducta no fue la que dispone la normativa vigente, y por eso debo cumplir con lo que la justicia disponga, sin ninguna clase de diferencias, de lo que le acontecería a quien no tenga la investidura parlamentaria”, dijo el senador.

El senador colorado Pedro Bordaberry pidió la remoción de Bianchi, por “actos de conducta que lo hacen indigno de su cargo”. El Senado resolvió pasar el planteo a la comisión de Constitución y legislación.