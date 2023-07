Senadores de la coalición le pidieron a Gómez que fiscal del caso Carrera actúe con "rapidez": "No ha pasado nada", cuestionó Gandini

El senador nacionalista dijo que hasta el momento el fiscal Ricardo Lackner únicamente presentó dos oficios.

Legisladores de los tres partidos de la coalición de gobierno con representación en la Cámara de Senadores se reunieron este lunes sobre el mediodía con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para conocer los avances de la investigación judicial sobre el frenteamplista Charles Carrera, acusado de irregularidades en su gestión como director general de secretaría del Ministerio del Interior en los dos gobiernos anteriores.

"El fiscal de Corte trajo un informe del fiscal de la causa y confirmamos que Ricardo Lackner tuvo dos oficios: uno para conocer el reglamento del Hospital Policial, para conocer quién lo puede usar, y otro para pedir las autoridades. Nada más. (...) Confirmamos lo que nos dijo el ministerio, no ha pasado nada", cuestionó el blanco Jorge Gandini, que asistió junto a sus correligionarios Amin Niffouri y Graciela Bianchi, el colorado Adrián Peña y el cabildante Guillermo Domenech.

El nacionalista aseguró que la reunión no fue un método de presión, pero insistió: "Le solicitamos al señor fiscal la rapidez que fuera posible. Involucra a un senador, es un tema sensible y no queremos estar en año electoral con este problema, queremos resolver, que la justicia se expida". Consultado si Gómez había planteado algún plazo para el dictamen, Gandini aseguró que no y que "no corresponde ponerlo".

"Nuestro plazo es que entre agosto y setiembre se deberá pronunciar (la comisión investigadora del Senado) y veremos en ese momento (los elementos de la investigación judicial)", indicó.

Sobre los avances en la investigación, Gandini dijo que Gómez planteó que Lackner tiene "más de 150 causas" y que incluso "ha trabajado en la feria judicial, cuando le correspondía licencia, para avanzar en las causas atrasadas".

Días atrás Carrera ratificó que no irá a la comisión investigadora (al momento no ha sido citado a la Justicia) por considerar la causa como una persecución en su contra. Al respecto, Gandini respondió: "¿Y qué va a decir, pobre? No tiene un solo frenteamplista que lo vaya a defender. ¿Va a discutir con el tesorero del hospital cuando le presente las 36 órdenes firmadas por él para que se pague $20.000 por mes (a Víctor Hernández) del fondo de donde salía la plata para las canastas de fin de año de los policías?".

El caso

La causa investiga presuntas irregularidades en la dirección general del Ministerio del Interior durante la gestión del ahora senador Carrera. Apunta fundamentalmente al uso del Hospital Policial por parte de civiles.

El caso principal es el de Víctor Hernández y su familia, un vecino de La Paloma (Rocha) baleado en 2012. Ese día, el subcomisario de Policía del balneario festejaba su cumpleaños a unos metros de la casa de Hernández y una bala perdida le impactó en la espalda, se le alojó en la médula y lo dejó paralítico. La víctima denunció que la bala provino de ese festejo. Diez años después, y denuncia penal y civil mediante, el caso permanece sin una resolución.

Hernández fue atendido durante años en el Hospital Policial, pese a no ser efectivo.