Sendic acatará posible inhabilitación, pero afirma que igual hará campaña: “Hay gente que va a votar al Frente Amplio si yo estoy en el Frente Amplio”

El exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, afirmó que acatará lo que diga el Plenario del Frente Amplio sobre su futuro político en el marco de la campaña por las elecciones de 2019.

Sin embargo, apuntó que “ninguna mezquindad interna” puede impedirle ser elegido. Además, el líder de la 711 dijo que hará campaña más allá de lo que resuelva el Frente Amplio.

“Nosotros somos frenteamplistas y vamos a acatar las medidas que el Frente Amplio considere, pero no ha habido antecedentes en los que el Frente Amplio le diga a un sector cómo tiene que integrar su lista.

Si el Plenario me inhabilita, voy a acatar esa decisión, pero eso no quiere decir que no esté en la campaña junto a mis compañeros. Hay gente que se puede molestar por eso. Hay que gente que va a votar al Frente Amplio porque yo estoy en el Frente Amplio, me lo han manifestado: lo votan si yo estoy.

Estoy haciendo campaña. Muchos de los que me han cuestionado desde adentro del Frente Amplio todavía no se han movido de sus sillones”.