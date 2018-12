Sendic dijo a sus militantes que lo apartaron por no arreglar con el Opus Dei, la masonería, las iglesias evangelistas o los empresarios del Piso 40

Según el Semanario Búsqueda, el ex vicepresidente dijo que "se está matando la credibilidad de la democracia interna" del Frente Amplio.

Este jueves Búsqueda transcribió palabras de Sendic a integrantes de la 711 tras conocerse la resolución del Plenario del Frente Amplio.

Señaló que fue una decisión express y que se está “matando poco a poco la credibilidad de la democracia interna frenteamplista”.

Según el Semanario Sendic dijo: “somos indeseables, tanto que no nos quieren ni de candidatos. Nuestros compañeros han hecho un acuerdo para la sustentabilidad del sistema”.

“No queremos acomodos, no queremos arreglos”, dijo también.

Y finalizó: “somos indeseables porque defendimos el Estado, porque no nos acomodamos con ningún grupo de poder: ni los económicos ni los religiosos, ni las sectas. No somos del Opus Dei, ni de la masonería, no vamos al Piso 40 ni a las iglesias evangelistas”, finalizó el exvicepresidente.