Sendic dijo que, más allá de quién gane las internas del FA, es necesario afianzar una “fuerza de izquierda”

El ex vicepresidente aseguró que hay que hacerlo para garantizar la profundización de los cambios.

El exvicepresidente llegó al departamento de Rivera con la excusa de presentar la lista de su sector para las elecciones internas del próximo 30 de junio.

La lista 711 respalda la precandidatura del dirigente comunista Oscar Andrade.

En conferencia de prensa, Sendic afirmó que “algunas políticas” del gobierno muestran “síntomas de agotamiento” que son necesarios revisar y profundizar “afirmándose en la izquierda”.

“Yo no sé si el ‘Boca’ Andrade va a ganar las elecciones internas del Frente Amplio, lo que sí sé, que independientemente de si gana o no gana, y gane cual sea las internas dentro del Frente Amplio, se necesita construir una fuerte fuerza de izquierda dentro del Frente Amplio que garantice la continuidad y la profundización del modelo de izquierda en el Uruguay, porque si no el Uruguay no va a ser”, sentenció Sendic.

Sendic dijo que el Frente Amplio debe recomponer la unidad, construir un relato único, afianzar los vínculos con las organizaciones sociales y una ofensiva política.

“Hemos tratado de ser buenos con los pobres, es cierto, pero no se puede ser bueno con los pobres sin ser un poquito malo con los ricos. Y los ricos tienen que aportar, nadie los quiere correr, pero tienen que aportar como aportan en otros países del mundo a que la sociedad sea más justa”, dijo el ex vicepresidente.