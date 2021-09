Sendic: “No se puede ser tan bueno con los pobres sin ser un poco malo con los ricos"

El exvicepresidente analizó la derrota electoral de 2019 y dijo que “Uruguay necesita un gobierno del Frente Amplio porque esto no se aguanta más”.

El exvicepresidente Raúl Sendic analizó la derrota electoral del Frente Amplio y dijo que una de las equivocaciones fue haber desarrollado políticas para los más pobres sin cobrarle más a los sectores pudientes.

Además, aseguró que “Uruguay necesita un gobierno del Frente Amplio porque esto no se aguanta más”.

“No se puede ser tan bueno con los pobres sin ser un poco malo con los ricos. Alguna cara fea hay que ponerle. Y un poco de mano en el bolsillo hay que meterle para que apoyen esas políticas igualitarias que en el Uruguay” se intentó llevar adelante, indicó Sendic este miércoles en diálogo con Pablo Ponce, quien a través de Facebook emite el programa Relatos con fundamentos.

El líder de la Lista 711 planteó que los gobiernos del Frente Amplio impulsaron una “serie de cambios y transformaciones muy fuertes” y otros avances como la ley de matrimonio igualitario, la ley de ocho horas para trabajadores rurales, entre otros. “El problema es que desarrollamos eso sin tocar a los más ricos del país”, apuntó.

“Desarrollamos una gran política para los pobres sin tocar a los ricos; y los sectores que sustentaron esas políticas para los pobres fueron los sectores medios de la sociedad, los profesionales, los trabajadores con buenos sueldos”, que según el exvicepresidente comenzaron a agotarse del modelo de la coalición de izquierda.

Asimismo, Sendic incluyó en el diagnóstico de la derrota la desvinculación de sus correligionarios con el medio rural y el interior profundo. Recordó la campaña de 2014 y aseguró que “Tabaré fue el rey del pueblo a pueblo”.

“Hay lugares en los que a veces que hay muy poca gente, pero es un respaldo muy importante porque en realidad es más lo que uno se nutre de esas necesidades, de esas vivencias, de la gente del interior, para tener una dimensión real del país y saber exactamente el país en el que estamos viviendo”, afirmó.

A su vez, Sendic dijo que dentro de su partido hubo a quienes les era conveniente el "relato" de que las pérdidas millonarias de Ancap eran culpa suya. "Lamentablemente, aunque a algunos no les caiga simpático, algunos compañeros del FA dejaron pasar este relato porque les convenía", aseguró.

Y agregó: "Durante mucho rato dejamos correr el relato de las pérdidas, no se sabía si Sendic se había robado los US$ 800 millones o no, si tenía campos, si tenía estaciones de servicios o no; todo eso que se ha dicho a lo largo y ancho del país en este tiempo".

"Hasta que vienen los artículos de la LUC (ley de urgente consideración) y nos damos cuenta de que dejamos avanzar tanto ese relato que nos vienen a tocar otra vez a Ancap y a poner en juego uno de los elementos estratégicos más importantes de nuestro país, que es el refinamiento del petróleo en Uruguay. Y hay que salir a defenderlo ahora", agregó.

Como en otras oportunidades, Sendic lamentó haber "pecado de ingenuo" por no esperar "muchas cosas que a veces venían de gente cercana". "Uno espera el ataque del adversario, de nuestros oponentes, pero no espera el ataque del que uno tiene cerca o de los que están del mismo lado, y eso pasó", dijo.

A su vez, Sendic señaló que "el Frente Amplio perdió valores, perdió el valor del compañerismo, de la fraternidad, de la lealtad que tiene que haber" entre correligionarios.

Reiteró que en su momento estuvo "a punto de renunciar a todo, de renunciar al propio Frente Amplio", pero no lo hice porque no se concibe fuera de la coalición de izquierda.

También contó que luego de renunciar a la vicepresidente, el expresidente de Cuba Raúl Castro le dio un mensaje que le quedó grabado: “Los buenos combatientes no son los que no reciben golpes. Los buenos combatientes son los que se mantienen de pie”. “Y yo me mantengo de pie”, dijo Sendic.