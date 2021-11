Sendic quiere una "nueva agenda" de izquierda que permitirá "conquistar a miles de jóvenes apáticos con la política"

En un discurso respaldó la candidatura de Gonzalo Civila, apuntó contra "el modelo retrógrado" y "trasnochado" del gobierno y defendió las tres administraciones frenteamplistas, que al principio no le dieron "respiro a la derecha".

El exvicepresidente Raúl Sendic llamó a profundizar el ala izquierda del Frente Amplio y a instalar una "nueva agenda", lo que garantizará una victoria electoral de la coalición de izquierda y "conquistar a miles de jóvenes que están apáticos con la política".

El dirigente hizo estas consideraciones en el acto de lanzamiento de la Lista 711 para las elecciones internas del Frente Amplio, este lunes en La Huella de Seregni. Sendic dio un discurso en el que respaldó la candidatura de Gonzalo Civila, apuntó contra "el modelo retrógrado" y "trasnochado" del gobierno y defendió lo hecho por los tres gobiernos frenteamplistas.

"Esta fuerza política necesita animarse, fortalecerse, profundizar sus concepciones de izquierda. Es cierto que hay que ganar un espacio importante en los sectores del centro de la sociedad. Pero también es cierto que necesitamos asegurar un respaldo desde la izquierda para que ese proceso que llevemos adelante tenga el contenido necesario para que el Uruguay pueda vivir en una sociedad más justa", afirmó el exvicepresidente en defensa de la candidatura de Civila, sentado a su lado.

Sendic recordó que el “enorme impulso transformador” del primer gobierno del Frente Amplio, que a su juicio no le daba "respiro a la derecha" y "llovían las interpelaciones".

También dijo que en el siguiente gobierno la coalición de izquierda hizo "un despliegue de políticas sociales que permitieron dar una batalla sin cuartel a la pobreza, sin cuartel a la indigencia, para darle dignidad a la vida de miles y miles de uruguayos, de miles y miles de niños”. “Dimos una batalla contra la mortalidad infantil y fuimos bajando los índices vergonzosos que había en algunos lugares del país, como la situación que teníamos en Bella Unión, 55 cada 1.000, comparable solamente con algunos de los peores índices de África”, afirmó.

Sendic recordó políticas de los 15 años, pero señaló: "Esa agenda se nos fue agotando y no fuimos capaces de darnos cuenta de que la agenda se iba agotando, y no fuimos capaces de reflexionar a tiempo cuál era la nueva agenda que debíamos instalar para seguir avanzando en las transformaciones".

Por eso cree que hay que fijar una nueva agenda que incluya aspectos como la tierra, la defensa del medioambiente, de los derechos de las mujeres y de la diversidad, la defensa de la educación y de la cultura, entre otros temas.

"Si Gonzalo no es el presidente del FA, por lo menos que quede una alianza de izquierda dentro del FA que permita instalar esta agenda de discusión en la interna de la fuerza política. Porque si no lo hacemos, el próximo gobierno que vamos a ganar no va a ser un gobierno de cambio. El gobierno de cambio que debemos impulsar hacia adelante tiene que estar basado sobre esta nueva agenda que debemos instalar", apuntó Sendic.

El líder de la Lista 711 destacó el posicionamiento ideológico de Civila y sostuvo que el FA "necesita esa renovación".

En este sentido, Sendic destacó el papel de la militancia de base en la recolección de firmas contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que entiende que son "la espina dorsal del modelo neoliberal" del gobierno. “Mientras nuestros compañeros en las direcciones discutían si íbamos a llevar adelante la campaña de recolección de firmas o no, y si era posible hacerlo o no, la gente ya estaba recolectando”, dijo.

“Gracias a esa militancia, a los héroes de siempre, que son los que han salvado el proyecto político. Gracias a ellos es que tenemos ahora una convocatoria, que se reaviva el espíritu de lucha en nuestro pueblo", sostuvo. Y agregó: "Veníamos en una especie de anestesia generalizada en los primeros tiempos de gobierno, donde no habíamos sabido reaccionar de manera correcta frente al embate que estábamos sufriendo, y sin embargo apareció la militancia social, la militancia política que había que recorrer".

Por último, Sendic expresó que "este gobierno está llevando adelante un modelo absolutamente neoliberal, trasnochado". "Mientras en el resto del mundo los principales líderes de la derecha abandonan el modelo y hasta el FMI da nuevas recomendaciones sobre cómo distribuir y cómo cobrarle impuestos a los más ricos, en el Uruguay sigue la derecha con un modelo retrógrado que ha llevado a que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo los costos más altos los paguen los más vulnerables del país, a contrapelo de lo que pasa en el mundo", dijo.