"Sepultada en vidrios" y el dolor de "quedarse sin casa": el relato de Rita, vecina no vidente del octavo piso del edificio de Villa Biarritz

"A mi me cayó la ficha cuando le di un abrazo a uno de mis hijos. Un abrazo muy tierno, cálido, caluroso. Por primera y única vez largué el moco. Sentí que me había quedado sin casa. Fue fuerte sentir que de golpe ya no existe tu lugar en el mundo", contó la mujer de 76 años.

"El ángel de la guarda, el destino, el universo, Dios, la energía: llamalo como quieras, pero hubo algo que nos protegió a todos. Es milagroso que estemos con vida". Rita tiene 76 años, es ciega, y quedó "sepultada" bajo vidrios y pedazos de pared en su cama cuando el pasado viernes una fuga de gas generó una violenta explosión en el tercer piso del edificio de Punta Carretas ubicado en Leyenda Patria e Hidalgos.

Rita habló con Telemundo este lunes y contó que esa mañana se encontraba acostada en la cama leyendo y pensando cuando escuchó "el estruendo espantoso" de las 9:11. Su cama se encuentra al lado del ventanal del octavo piso e instantáneamente le "cayeron todos los vidrios" y " los cascotes del techo". "No entendía nada, se me dificultó mucho la comprensión", contó y añadió que comenzó a gritarle a su marido.

El hombre estaba en un sillón del living tomando mate y leyendo y una de las puertas de la casa salió volando y le pasó por arriba de la cabeza, según el relato. "Cuando él reaccionó, me dijo que me quede quieta, que no iba a pasar más nada y que estaba todo lleno de vidrios", dijo.

Cuando se incorporó, comenzaron a subir las escaleras. "Como estamos en los pisos altos del edificio había que subir porque Bomberos rescata desde la azotea", contó. Pero la puerta para salir a la terraza estaba cerrada y la llave que debe estar allí para emergencias no estaba. Debieron emprender el camino contrario apoyados por los bomberos.

"Bajé con mi marido adelante y un bombero atrás. Me apoyaba en la pared y el bombero me sostenía fuerte el brazo. No había baranda, estaba lleno de escombros y vidrios. Se rompió una cañería y a partir del cuarto piso llovía permanentemente. El tercer piso estaba lleno de hollín y me pusieron máscara de oxígeno", relató sobre la travesía que implicó esos minutos, aunque aseguró: "No sentí nada de miedo, es inexplicable". Rita agradeció el "trato humano" de los bomberos: "Quiero felicitarlos. Nada de sobreprotección, no quería que me agarren de atrás, tenía que sentir la pared y sentir que dominaba la situación".

Cuando llegó a la calle, una ambulancia que la aguardaba la trasladó al hospital. No sufrió intoxicación ni ningún corte o golpe de magnitud.

"A mi me cayó la ficha cuando le di un abrazo a uno de mis hijos. Un abrazo muy tierno, cálido, caluroso. Por primera y única vez largué el moco. Sentí que me había quedado sin casa, fue quizá más fuerte que la explosión: sentir que de golpe ya no existe tu lugar en el mundo", relató.

Rita y su esposo se encuentran alojados en un hotel pagado por la aseguradora. Además, tienen seis meses de alquiler financiado por la empresa. Los administradores del edificio les informaron que al menos por siete meses no podrán volver a ocupar sus viviendas.

"Estamos tratando de salir del pozo. Es una situación muy difícil. Todavía en algunos momentos, como ayer en casa de mi hija, me parecía que estaban barriendo vidrios", finalizó.