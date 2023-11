"Si el presidente decide bien, se van a ir de la peor manera": tras renuncia de Bustillo, el Frente Amplio pidió la destitución de Heber y otros jerarcas

Su presidente, Fernando Pereira, dijo que espera que el mandatario "venga lo antes posible" de su viaje a Estados Unidos y "reinstaure un diálogo" con todos los partidos políticos.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, habló en rueda de prensa este miércoles tras la renuncia del canciller Francisco Bustillo luego que se conocieran conversaciones que mantuvo con en ese entonces su número dos, Carolina Ache, sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Aseguró que fue "tan oscura la situación" que debería pedirse también la destitución del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como de los equipos completos de ambas carteras y del asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf.

"No pueden estar personas que hayan participado de una actividad que daña la institucionalidad", expresó Pereira, y agregó que "es lógico" que una de las medidas que se tomen sea que todos los involucrados no permanezcan en su cargo.

Consultado sobre si Lacalle también debería dejar su cargo, respondió: "No estuvo planteado". Además, dijo que el FA espera que el presidente "venga lo antes posible" de su viaje a Estados Unidos y "reinstaure un diálogo".

"Eso supone también una convocatoria a los partidos políticos para conversar el fortalecimiento institucional y democrático", subrayó. "Nosotros no podemos ver esto como una anécdota, es un tema grave, con pocos precedentes en el Uruguay y que hay que tratarlo con sobriedad", manifestó Pereira.

Consideró, en este sentido, que "hay que ser muy cuidadoso con las palabras" porque lo que busca su partido es "salir en clave institucional", lo que implica "un diálogo con los demás partidos y también con el presidente de los uruguayos".

El presidente de la coalición de izquierda no quiso revelar si se comunicó con Lacalle tras estos últimos sucesos. "Las conversaciones privadas yo en general no las comento y esta no es una excepción", respondió.

Además, adelantó que esperan que la interpelación a Heber no se haga porque "el ministro ya no esté en el cargo". Y recalcó: "Como dijo la exvicecanciller todos sabían y si todos sabían nadie puede quedar".

A su vez, aclaró que no tomarán ninguna resolución antes de ver qué decisiones toma el mandatario. "Nosotros no podemos hoy saber qué medidas vamos a tomar cuando no sabemos cuáles son las decisiones que va a tomar el presidente", indicó. "Seguramente que (Lacalle) va a tener la sabiduría de tomar decisiones, porque el tiempo político así lo demanda", opinó.

Pese a esto, dijo que las medidas por parte del presidente y los senadores de la coalición llegan "muy tarde". Y recordó: "Cuando se hizo la interpelación por el caso Marset era evidente que no podían seguir ni los ministros Heber ni Bustillo ni los subsecretarios. Era evidente que se le había mentido al Parlamento".

"Era evidente que había una cantidad de hechos que hacían lógico que se los sacara del cargo que desempeñaban y no lo hicieron. Los atornillaron. Y hoy si el presidente decide bien, se van a ir de la peor manera", aseveró.

Por último, informó que el FA no analizó este miércoles la medida del juicio político. "Se considera que las medidas que el Frente Amplio tenía que tomar hoy son estas. La de pedir destituciones, que el presidente venga lo antes posible, convoque a los partidos políticos y la de seguir analizando todas las resultancias que se van a ir conociendo en las próximas horas y no apresurarnos. Es decir, actuar con responsabilidad democrática y responsabilidad institucional", concluyó.