"Si es solución real para la gente estamos dispuestos a ir por el camino que sea", dijo Manini sobre reestructura de deudas

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló este viernes sobre la recolección de firmas que anunció su partido para impulsar un plebiscito por la reestructura de la deuda de las personas físicas. Al mismo tiempo desde el Partido Nacional esperan que su iniciativa para el tema, que también incluye suprimir el Banco Hipotecario y que sea absorbido por el Banco República, se apruebe en agosto en el Senado. Además, el senador frenteamplista Charles Carrera informó que su partido trabaja en otra vía junto al sector colorado Ciudadanos.

"Me ha llegado el anuncio de partidos políticos de que ellos tienen propuestas para acercarnos en la solución legislativa, que es lo que nosotros hemos planteado desde el primer momento", dijo a Telemundo el senador cabildante. "Ojalá que haya una solución legislativa que cumpla la condición de ser solución para este gran problema que tenemos hoy de 700.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables, 1.000.000 en el clearing", agregó.

"Si hay solución legislativa es lo mejor", reafirmó Manini, quien aseguró que analizarán las propuestas. "Si realmente es bueno, bárbaro, y si no nosotros tenemos la obligación de ya comenzar el proceso de recolección de firmas porque hay un plazo perentorio, que si no lo empezamos ahora después no llegamos", explicó.

"El proyecto nuestro ya lleva más de dos años en el Senado y nunca hubo la intención, por lo menos clara, de todos los demás actores políticos de colaborar para hacer las mayorías", lamentó. "Si es solución real para la gente estamos dispuestos a ir por el camino que sea", prosiguió.

"Lo que queremos es lograr que sea solución, no que sea un saludo a la bandera, que termine significando solución para unos poquitos y que la inmensa mayoría que sigan en la misma", enfatizó el legislador. Afirmó que ya se ha perdido mucho tiempo y que ahora están llegando a las últimas instancias. "Pero, todavía confiamos en que pueda haber una solución legislativa con el aporte incluso podía ser de todos los partidos, por consenso", indicó.

Detalló que el documento que presentarán en la Corte Electoral defenderá "dos conceptos esenciales" del proyecto de ley con el que el partido ya ha insistido en el pasado sin alcanzar consensos. "Lo que es la reestructura de la deuda en base al concepto de deuda justa y el límite a las tasas de interés; esto para cumplir con la Constitución de la República", expresó.

"La Constitución en el artículo 52 dice claramente que está prohibido la usura. Usura, dice la Real Academia Española, es interés excesivo por un préstamo. La ley que se aprobó en el gobierno del Frente Amplio, en el año 2007, autoriza intereses que en algunos casos superan el 150%. ¿Eso no es interés excesivo por un préstamo en un país donde la inflación no llega al 10%?", se preguntó.

En este sentido, afirmó: "Hay una ley que está violando la Constitución. Bueno, vamos a corregir eso". La idea, entonces, es "darle la oportunidad de reestructura a los que hoy se consideran deudores irrecuperables. Ya se sabe que no van a pagar nada y son 700.000 uruguayos. No son pocos, uno de cada cuatro adultos", subrayó.