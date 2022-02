"Si está tan preocupado por la gente, yo hubiera firmado el convenio": la respuesta de Legaspi, de AEBU, a Mieres

El sindicato de empleados bancarios prepara la marcha hacia Punta del Este, y ha tenido adhesiones de Fucvam y de varios sindicatos, muchos de ellos integrantes de la mesa coordinadora de entes.

Álvaro Legaspi, dirigente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), le respondió al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien días atrás mostró su preocupación por lo "desproporcionadas" que entiende que son las medidas del sindicato y por cómo se podría ver afectada la ciudadanía, particularmente el sector turístico, por la marcha a Punta del Este (Maldonado) y por los cajeros que no se reponen.

"Si está tan preocupado por la gente, yo hubiera firmado el convenio colectivo, que está desde el 26 de marzo, en lugar de decir que no entiende. Me parece que entiende perfecto el perjuicio, pero también el perjuicio que se le hace a los bancos oficiales porque no se llenan las vacantes. Quienes hoy están en el Poder Ejecutivo son responsables porque administran el Estado. Yo me haría la pregunta a mí mismo", expresó el sindicalista, que integra el Consejo Central de AEBU.

"Creo que el sindicato ha actuado correctamente. Hemos dado todos los pasos, hemos mostrado vocación de diálogo y las medidas han sido progresivas", añadió.

Sin avance en las negociaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los bancarios están implementando medidas sorpresivas que afectan a más personas conforme avanza el tiempo. Los trabajadores de la banca pública sostienen que perdieron cerca de 3% de salario real, que no se han llenado cerca de 1.000 vacantes –y por lo tanto hay sobrecarga laboral y tercerizaciones "precarias"– y que ha habido un recorte presupuestal.

El sindicato asegura que busca un ámbito de diálogo y no fue convocado desde el 14 de enero. Afirma que el ministro Mieres se comprometió a llevar una propuesta ese día y no lo hizo, pese a que los trabajadores cumplieron con su promesa de postergar las medidas durante la primera quincena del año.

AEBU prepara la marcha hacia Punta del Este, y ha tenido adhesiones de Funcvam y de varios sindicatos, muchos de ellos integrantes de la mesa coordinadora de entes.