"Si estás donde estás y no sabés nada de eso, estamos regalados", dijo Orsi a Lacalle sobre presuntas presiones para cerrar Casa de Galicia

"No sabía de su custodia, no sabía del senador, no sabía del pasaporte", enumeró el precandidato frenteamplista.

El intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, cuestionó al presidente Luis Lacalle Pou este domingo al acusarlo de desconocer varias situaciones que rodean al gobierno que lidera, en el marco de la polémica por la presunta presión de miembros del Poder Ejecutivo para cerrar la entonces mutualista Casa de Galicia.

La semana pasada, Lacalle Pou fue consultado sobre si estaba al tanto de las supuestas presiones -informadas por la radio M24- y respondió: "Estaría bueno que (el periodista) diga quién. Me gustaría saber quién fue que presionó. Si realmente fue así esa persona tiene que ser sancionada o lo que sea, pero que me diga quién. Decir 'el Poder Ejecutivo', así cualquiera. Cuando se hace una acusación es necesario decir: fulano de tal. Hasta donde llega mi conocimiento, no hubo presión", dijo el mandatario en rueda de prensa.

El periodista Eduardo Preve detalló que el apuntado es el expresidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado. Fue mencionado por el abogado Martín Reyes (testigo en la causa) en Fiscalía por presionar al veedor de la propia Junasa que analizaba la situación financiera de la empresa de salud, Luis Fraschini.

¿Hubo presión del Ejecutivo para que un informe de Casa de Galicia fuera desfavorable? 🎙️"Me gustaría saber quién fue que presionó. Si es así esa persona tiene que ser sancionada". 🎙️"Hasta donde llega mi conocimiento no hubo presión". pic.twitter.com/9yfGBQ87mO — Telemundo (@TelemundoUY) February 1, 2024

Orsi le respondió a Lacalle Pou en un acto en un comité de base del Prado y estableció un nexo con otros episodios polémicos de la actual administración: "Usted sabía que su seguridad (Alejandro Astesiano), su custodia, estaba en este negocio. 'No, no creo'. Usted sabía que el senador... 'No, no creo'. No sabía del pasaporte", dijo en referencia a los casos del narcotraficante Sebastián Marset y el exdirigente nacionalista Gustavo Penadés.

"¿Saben qué? Yo le voy a creer (a Lacalle), no voy a ser mal pensado. Ahora, si estás donde estás y no sabés nada de eso, qué querés que te diga, estamos regalados. Por ingenuo, por lo menos.", continuó, en declaraciones consignadas por el periodista Leo Sarro en su cuenta de X.

En el mismo camino, sentenció: "Hay que decirle a la gente que tenemos un gobierno que se le escapa la tortuga, que tiene todo un piso en la Torre Ejecutiva donde pasa esto, esto y esto. Y mientras todo eso pasa, usted está viviendo como está viviendo".