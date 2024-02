"Si fuera un escrito en el liceo, vuelva en febrero": el cruce entre Lacalle Pou y Lima en la inauguración del nuevo aeropuerto en Salto

Durante su discurso, el intendente reclamó por inversiones anunciadas que no están concretadas.

El presidente Luis Lacalle Pou cruzó al intendente de Salto, Andrés Lima, quien durante su discurso en la inauguración del nuevo aeropuerto reclamó por inversiones anunciadas que no están concretadas. El mandatario respondió que “no cometería jamás la imprudencia de decir que los gobiernos no han hecho nada”.

"Si fuera un escrito en el liceo, fuera de tema, vuelva en febrero", dijo Lacalle. El presidente aludió así al discurso del intendente de Salto y precandidato frenteamplista, quien enumeró inversiones anunciadas por el gobierno nacional para su departamento, que aún no están concretadas.

“Y ojalá que pueda concretarse en lo que queda de este periodo de gobierno”, auguró Lima. El intendente mencionó un puerto de barcazas al norte de la represa de Salto Grande, un puerto seco a la altura del paso de frontera con la ciudad de Concordia.

“Está claro que estas inversiones las necesitamos, las precisamos, son importantes, son fundamentales para generar desarrollo”, subrayó el precandidato del Frente Amplio. Lima nombró también un free shop, el anuncio de un ferrocarril que comunique Salto y Concordia, y la construcción de cinco polideportivos en el departamento.

“Esto no pretende ser un camiseteo, porque no me gusta, y menos desde la posición que estoy yo. No cometería jamás la imprudencia de decir que los gobiernos no han hecho nada”, apuntó Lacalle Pou.

El mandatario recordó que en el lanzamiento de su campaña en 2014, una de sus primeras frases fue que una administración suya continuaría lo que está bien, cambiaría lo que está mal, y haría lo que nunca se ha hecho. “Y saben qué, yo cuando escuchaba al intendente Lima dije ‘qué linda que es la democracia de mi país, porque no estoy de acuerdo en casi nada, pero qué bueno que esté hablando el intendente Lima y que esté diciendo en un acto esto’”, cerró.