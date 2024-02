"Si hubiesen aplicado bien el protocolo esto no hubiese pasado", afirmó el sindicato policial tras homicidio de un agente en el Marconi

“Sabemos que tenía (chaleco antibalas), pero no sabemos el motivo por el que no lo tenía puesto”, agregaron.

El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) consideró “lamentable” el asesinato de un agente policial de 37 años durante la madrugada de este lunes, en el marco de un operativo en el barrio Marconi (Montevideo). Además, indicaron que “tiene que haber habido fallas” en la actuación porque “si hubiesen aplicado bien el protocolo esto no hubiese pasado”.

Según pudo saber Telemundo, el efectivo, perteneciente a Investigaciones, acudió junto a otros agentes a la zona de Enrique Castro y Abel Chifflet. En el marco de un operativo, se encontraban revisando a un grupo de personas; y fue allí cuando desde pasajes vecinales le dispararon.

En un primer momento, el policía fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula. Ahí se constató que tenía un disparo en el pecho. Dada la gravedad de la herida, se lo derivó al Hospital Policial, donde finalmente murió.

En entrevista con Telemundo, Jorge Díaz, delegado del SUPU, indicó que el agente fallecido tenía tres hijos y que era un efectivo con “bastante experiencia”.

“Fue un hecho lamentable. Sabemos que fue en el marco de un operativo de revista de auto y que corrió con la mala suerte de que fue en un lugar donde la delincuencia está activa. Lo que sabemos es que los compañeros estaban haciendo un registro de vehículos y que empezaron los disparos desde los pasillos del Marconi, y uno impactó en el compañero”, explicó.

¿El agente tenía chaleco? “Al parecer no”, respondió Díaz, y agregó: “Sabemos que tenía, pero no sabemos el motivo por el que no lo tenía puesto”.

Consultado por Telemundo sobre si en este procedimiento pudo haber habido fallas, Díaz apuntó: “Tiene que haber habido fallas, si hubiesen aplicado bien el protocolo esto no hubiese pasado”.

“No hay zonas en las que no entremos, entramos en todas las zonas, pero en las que son conflictivas tendrían que poner más de nuestra gente, no irse un equipo solo, o por lo menos contar con el apoyo de la Guardia Republicana. Aparentemente estaba solo el equipo de Investigaciones. Quizás se podrían haber aumentado las medidas de seguridad”, dijo, y agregó: “Habría que ajustar mucho más los protocolos y controlar mucho más que usen el equipamiento”.

Con este escenario, el sindicato le pidió una “reunión urgente” al ministro del Interior, Nicolás Martinelli. En tanto, desde el Ministerio del Interior convocaron a una conferencia de prensa para este lunes al mediodía.

Más allá de este tema, desde el SUPU indicaron que también quieren hablar con el ministro “sobre los suicidios en los policías”: “Tenemos muchos suicidios, muchos en policías jóvenes, y no tenemos la debida asistencia. En cada reunión que tenemos insistimos sobre este tema. Necesitamos asistencia temprana. Cuando un compañero tiene un incidente donde hay alguien herido o él tiene un accidente, alguna cosa que afecta a cualquier persona, porque nosotros somos personas comunes con una función diferente… tenemos que ser asistidos en el momento, y así detectar algún riesgo. No puede pasar tanto tiempo o que de repente no te asistan nunca”.