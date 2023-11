Si las elecciones fueran hoy, el 44% votaría al FA, 31% al PN, 6% al PC, 2% a CA, y 1% al PI, según Cifra

Yamandú Orsi lidera la interna del FA y Álvaro Delgado la del PN.

A un año de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2024, casi el 85% de los uruguayos tiene su voto “encaminado”, según la última encuesta de Cifra. No sería bueno hablar de decidido porque aún falta tiempo y en algunos casos las intenciones pueden moverse. De hecho, aún no están del todo definidos los posibles precandidatos en las elecciones internas de cada partido, y en estas últimas semanas hubo movimientos en distintos partidos.

En la encuesta realizada entre fines de octubre y principios de noviembre el 44% de los uruguayos habilitados declaró que votaría al Frente Amplio, el 31% al Partido Nacional, el 6% al Partido Colorado, 2% a Cabildo Abierto, 1% al PI y 1% votaría “a la Coalición”. Un 15% aún no había decidido su voto o pensaba votar en blanco o anulado.

Se mantiene la estabilidad en el apoyo a las “dos mitades”, con una leve ventaja sostenida hacia la oposición. La preferencia por el Frente Amplio ha oscilado en el último año entre el 41% y el 44%, con movimientos en esa franja y en esta encuesta está en su punto más alto. La intención de voto hacia el oficialismo se movió entre 37% y 41%, y también aquí se muestra en su mejor momento.

En los últimos dos meses el oficialismo creció 4 puntos y la oposición 2 puntos. Justamente en la Coalición es donde se han registrado más proclamaciones de precandidaturas en estas últimas semanas, y eso parece reflejarse en la intención de voto. En Partido Nacional crece un punto, pero los otros socios de la Coalición crecen 3 puntos. Y bajan los indecisos de 21 a 15%.

Se debe recalcar, sin embargo, que todas las variaciones registradas son pequeñas, y los cambios de apoyo de los dos bloques están dentro del margen de error de las encuestas.

Montevideo sigue siendo un bastión frenteamplista, y aquí la mitad de los votantes se inclinan por el FA. En el interior la Coalición sigue liderando con 46%.

Más cerca de fin de año el panorama sigue siendo similar a lo que fue el año, una oposición consolidada por encima del 40% y una coalición que oscila más, aunque en esta medición está en su mejor momento, superando también el 40%.

Los precandidatos hoy

En junio del año próximo serán las elecciones internas, pero todavía se están definiendo quiénes serán precandidatos –y quiénes no. Por eso, Cifra opta por realizar una pregunta abierta, en la cual no se nombra a ningún líder político, “¿Quién preferiría usted que fuera presidente en el próximo período?”. La mayoría elige a alguno de los líderes que ya está haciendo campaña, y otros políticos, que eran nombrados en encuestas anteriores porque habían sido candidatos presidenciales en otras elecciones, ya casi no aparecen espontáneamente. Hoy más de 6 de cada 10 electores menciona al líder que preferiría como próximo presidente.

Del Frente Amplio el más mencionado es Yamandú Orsi, con el 20%, seguido de Carolina Cosse con el 9% y Mario Bergara con el 1%. El 5% menciona otros líderes frenteamplistas que no se postularían en las internas.

De los líderes del Partido Nacional encabeza la lista Álvaro Delgado, con el 12%, seguido de Laura Raffo con el 4% y Beatriz Argimón y Jorge Gandini, con el 1% cada uno. Se mencionan otros líderes blancos, pero por menos del 1% del electorado total.

De los demás líderes de la coalición, aparecen Guido Manini Ríos con el 3% y Robert Silva con el 1%.

En las internas sólo se puede votar entre los precandidatos de un partido. Por eso importa el apoyo que cuente cada precandidato dentro de su partido, y además el entusiasmo que genere, porque debe convencer a sus electores que acudan a votarlo en elecciones no obligatorias.

Entre los frenteamplistas el 39% prefiere a Orsi y el 19% a Carolina Cosse. Bergara aparece con el 2% y el 9% menciona a otros líderes del Frente que no han manifestado su interés en presentarse. En los últimos dos meses Orsi pierde 5 puntos, y Cosse gana un punto. También se reduce de 74% hace dos meses a 69% hoy la proporción que tiene un candidato preferido. Esta información tiene un margen de error más grande que la del conjunto de la encuesta, de 5 puntos porcentuales en más o en menos para un 95% de confianza. Por lo tanto, las oscilaciones de la magnitud que se observan entre ambas mediciones pueden ser menores.

Entre los blancos lidera Delgado, con el 31%, seguido de Raffo con el 10%. El 3% menciona a Argimón, el 2% a Gandini y otro 5% otras figuras del Partido Nacional, en particular Lacalle Pou. Entre quienes hoy dicen que votarían al Partido Nacional, hay una minoría (8%) que menciona líderes de otros partidos socios de la Coalición. Desde la medición anterior, se observa que Delgado mantiene su apoyo –crece 1 punto, y baja un poco Raffo –3 puntos. En el análisis de la interna del Partido Nacional el margen de error es aún mayor que en la del Frente Amplio, de casi 6 puntos porcentuales. Valen entonces las mismas advertencias realizadas para la información sobre la interna del Frente Amplio.

Se observan pocas variaciones a lo largo de este año en el apoyo a las distintas posibles precandidaturas. Los frenteamplistas tienen la oferta más clara, y probablemente por ello hay más que se inclinan por un líder de los que están en carrera. En el Partido Nacional todavía hay más movimientos, y hay más blancos que están esperando a ver quiénes participarán de la contienda. Pero en los dos partidos hay un claro precandidato favorito, Orsi y Delgado respectivamente, y han mantenido esa posición durante todo 2023.

Pero eso no quiere decir que sean “ganadores cantados”. Las internas no son obligatorias, y los que ganan son los que logran convencer al mayor número de electores a concurrir a votar un frío día de junio. Hay tiempo hasta mayo para que aparezcan otros precandidatos, y una nueva figura puede cambiar la configuración de las adhesiones. En la campaña se verá si los que hoy lideran mantienen su ventaja y logran que ese apoyo inicial se traduzca en votos efectivos.

*Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 1002 entrevistados entre los días 17 de octubre y 3 de noviembre de 2023