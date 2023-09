Si las elecciones fueron hoy, ¿a quién votarían los uruguayos? Esto respondieron en la última encuesta de Cifra

Desde fines del año pasado las encuestas de Cifra muestran un apoyo bastante estable a las “dos mitades”, con una leve ventaja hacia la oposición.

Falta un poco más de un año para las elecciones nacionales, y los políticos hace tiempo que están en campaña. Sin embargo, hasta junio del año que viene, después de las elecciones internas de los partidos, no se definirán los candidatos presidenciales. Como la gente vota por partidos y también por candidatos, la información sobre intención de voto hoy es eso, qué votarían con la oferta relativamente amplia de precandidatos que hoy son “pura posibilidad”.

Hoy el 42% votaría al Frente Amplio, el 30% al Partido Nacional, el 4% al Partido Colorado, el 2% a Cabildo Abierto y el 1% al Partido Independiente. El 21% restante votaría en blanco, anularía su voto, o no sabe o no dice qué votaría.

Desde fines del año pasado las encuestas de Cifra muestran un apoyo bastante estable a las “dos mitades”, con una leve ventaja hacia la oposición. La preferencia por el Frente Amplio osciló entre el 41% y el 44%, y hoy está en 42%. La preferencia por la coalición en su conjunto oscila entre 37% y 40%, y hoy está en su punto más bajo. ¿Por qué? El Partido Nacional crece tres puntos en el último bimestre, pero cae aún más el apoyo a los otros partidos de la coalición (de 11% a 7% hoy). También aumenta la proporción de indecisos. Igualmente, son variaciones pequeñas, y los cambios de apoyo de los dos bloques están dentro del margen de error de las encuestas.

Desde hace décadas, el Frente Amplio tiene su baluarte en Montevideo: en la capital la mitad votaría al Frente, el 25% al Partido Nacional y el 6% a otros socios de la coalición. En el conjunto del interior, el 37% votaría al Frente, el 33% al Partido Nacional y el 8% a los socios. La diferencia a favor del Frente en la capital es de 19 puntos, mientras que la diferencia a favor de la coalición en el interior es de apenas cuatro.

En resumen, el panorama sigue siendo incierto. La mayoría de los electores parece haber tomado su decisión hace tiempo y no la cambia, o cambia muy poco. Pero hay un quinto que está esperando, y son ellos quienes decidirán quién gobierna a partir de 2025. Probablemente muchos se decidan recién después de que estén definidos los candidatos presidenciales, porque no tienen afiliaciones partidarias, no están muy interesados en política y a varios les importan más los líderes que los partidos.

Por eso las internas son una instancia decisiva, porque votan los comprometidos, pero su resultado tiene aún mayor impacto en las decisiones de los no comprometidos.

Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 1000 entrevistados entre los días 17 y 31 de agosto de 2023.