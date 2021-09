"Si me van a interpelar por cada fuga voy a estar 40 veces en el Parlamento", dijo Heber

"Narco, lo que se dice narco en el sistema penitenciario, es una persona que dirige una red, que disputa territorio, que mata gente, que corta dedos, que corta manos, eso es un narco, no lo que el común denominador, me incluyo, entendemos que es un narco", dijo sobre Hugo Pereira.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este jueves a la fuga del delincuente Hugo Pereira y dijo que el año pasado 45 reclusos se escaparon del sistema penitenciario uruguayo. En entrevista con Desayunos Informales añadió que en 2019 fueron 40. "Hay fugas, si me van a interpelar por cada fuga voy a estar 40 veces en el Parlamento", dijo.

Días atrás la bancada de Diputados del Frente Amplio resolvió interpelar al secretario de Estado por la fuga de Pereira, quien escapó a mediados de agosto del ex Comcar.

Este jueves el ministro fue consultado por cómo se refirió a Pereira en diferentes ocasiones (primero lo calificó de narcotraficante, algo que luego negó). “El hombre era traficante. Para mi traficante es un narco. Narco, lo que se dice narco en el sistema penitenciario, es una persona que dirige una red, que disputa territorio, que mata gente, que corta dedos, que corta manos, eso es un narco, no lo que el común denominador, me incluyo, entendemos que es un narco. Yo entiendo que sí, que es un narco, pero, ¿peligroso? No, no lo es. Por eso no estaba en el Penal de Libertad donde están los narcos peligrosos. Una persona narco peligrosa está recluida en máxima seguridad en el Penal de Libertad”, dijo Heber.

“Yo me enojé mucho cuando se me dijo ‘se escapó un narco’”, dijo el ministro en relación a su primera reacción ante la noticia de la fuga de Pereira. Interrogado acerca de por qué primero dijo que Pereira era narco y luego rechazó este término, Heber planteó que “varió la investigación”.