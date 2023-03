"Si no están los votos el viernes, no saldrá la reforma": el Partido Nacional quiere aprobar esta semana el proyecto sobre la seguridad social

"Esta es la mejor reforma que podemos ofrecer, el que la quiera votar, que la vote; y el que no, que no lo haga", afirmó el legislador nacionalista Álvaro Viviano.

El tratamiento parlamentario de la reforma de la seguridad social presentó más reparos y negociaciones de las esperadas en el Poder Ejecutivo. Y es que uno de los miembros de la coalición, el partido Cabildo Abierto, ha venido poniendo sobre la mesa varios cuestionamientos y modificaciones. Ahora, con el límite del 31 de marzo para que deje de funcionar la comisión especial de Diputados sobre el tema, el escenario todavía no es de humo blanco.

“En la sesión de hoy le vamos a dar ingreso formal a los cambios que remite el Poder Ejecutivo. Además de esos cambios, hay otros planteados que no requieren la iniciativa privativa, que serán incluidos en la discusión”, dijo este miércoles en rueda de prensa el diputado nacionalista Álvaro Viviano.

En esa línea, Viviano explicó el “cronograma” que pretenden desde el Partido Nacional: “El cronograma es que mañana (por el jueves) a las 15:00 horas la coalición se va a reunir para ordenar la votación, darle forma, solucionar pequeños temas pendientes. Y convocamos a la comisión el viernes a las 10:00 horas para votar”.

“Si no están los votos el viernes, no saldrá la reforma, no pasa a plenario. Esto es un blanco y negro. Si no están los votos en la comisión el viernes, no habrá reforma. Si están, iremos al Plenario, que será entre el 13 y el 15 de abril”, dijo.

Ante la insistencia de Cabildo Abierto de que varios de sus planteos sean incorporados al proyecto, se manejó la posibilidad de votar una extensión del plazo de trabajo de la comisión. Sin embargo, Viviano descartó que eso pueda darse.

“Por la información que tenemos, no se estaría planteando una prórroga”, afirmó el diputado nacionalista, y agregó que “es claro que hay temas que quedan pendientes después de la reforma”, como qué se hará con otras cajas, como la Bancaria, la de Profesionales y la Notarial.

“Pero en lo sustancial, que tiene que ver con el cambio de 25 a 15 del cálculo jubilatorio, o el tema vinculado a las inversiones de las AFAPs en el exterior, no va a haber cambios. Puede haber algún cambio con respecto al automatismo, que seguramente requiera solución legal”, apuntó Viviano sobre los reclamos de Cabildo Abierto.

Consultado sobre si en las negociaciones con Cabildo Abierto también se han barajado prioridades del partido en otras áreas, Viviano respondió: “En el trabajo de los diputados, no están planteados (otros temas o proyectos de ley). Se ha dicho tajantemente que no ha habido condicionamientos. Y esperemos que no los haya. Queremos resolver sobre la reforma que tenemos arriba de la mesa. Creo que esta es la mejor reforma que podemos ofrecer, el que la quiera votar, que la vote; y el que no, que no lo haga”.

“El presidente dejó entrever que quería que el trámite de la reforma fuese lo más ágil posible, y en esa situación hemos orientado la discusión a cerrarla el viernes y a llevarla al plenario a mediados de abril, pero no ha habido indicación puntual del presidente sobre días y fechas”, agregó.