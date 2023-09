"Si no puede cumplir las normas, no tiene que dedicarse a esa actividad", dijo Gandini sobre Sartori y la declaración jurada de su esposa

“Más allá de que Sartori tenga separación de bienes y que su esposa sea extranjera, la ley los obliga a todos por igual a hacer una declaración jurada de nuestros bienes e ingresos y de nuestra pareja”, apuntó.

“Si no puede cumplir las normas, no tiene que dedicarse a esa actividad”. Así resumía el senador nacionalista Jorge Gandini su opinión sobre la decisión de su correligionario Juan Sartori de no presentar la declaración jurada de los bienes de su esposa, tal como mandata la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) a los legisladores.

“Uno puede opinar sobre si las leyes están bien o mal, pero mientras están aprobadas, hay que cumplirlas”, dijo Gandini, y agregó: “Yo entiendo a Sartori. En estos tiempos y en este marco legal, es muy difícil exigir que una persona cumpla lo que no quiere cumplir si no está obligada a hacerlo, que es el caso del cónyugue, pero la ley así lo establece”.

“Más allá de que Sartori tenga separación de bienes y que su esposa sea extranjera, la ley los obliga a todos por igual a hacer una declaración jurada de nuestros bienes e ingresos y de nuestra pareja”, apuntó.

No obstante, Gandini consideró que el Partido Nacional no debería intervenir en el tema hasta conocerse el fallo de la Jutep; entiende que Sartori no está incumpliendo con el partido sino con una norma.

En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia sentenció que el pedido de la Jutep sobre la declaración de los bienes de la esposa de Sartori no es inconstitucional.