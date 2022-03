"Sí", "No", voto en blanco y anulado: ¿qué significan estas opciones y cómo inciden en el referéndum sobre la LUC?

Para saber el resultado del referéndum se considerarán los sufragios válidos, explicó el ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach.

El ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach explicó a Telemundo cuáles son las opciones para votar el próximo domingo, cuando se desarrollará el referéndum contra 135 artículos contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

En el cuarto secreto habrá dos papeletas: la del Sí, rosada, y la del No, celeste. "El Sí es quien vota a favor del recurso presentado contra la ley, el No es el que está en contra del recurso", indicó Klappenbach.

Para saber el resultado del referéndum se considerarán los sufragios válidos, explicó Klappenbach. Son aquellos que incluyan una de las dos papeletas, y los votos en blanco. Los anulados no se toman en cuenta.

El voto en blanco, en tanto, se suma al No. "Quien optó por no poner ninguna de las dos hojas de votación en el sobre, está votando en blanco. El concepto electoral del voto en blanco es no incluir ninguna de las hojas de votación válidas. Si pone solo un boleto, es un voto en blanco, que en la jerga electoral le decimos voto en blanco con objeto extraño. Como lo establece la ley, es un voto en blanco", indicó.

En cambio, si alguien pusiera ambas papeletas o las tachara y las rompiera, se considerará voto anulado y no tendrá incidencia el total de votos.

Se requieren 50% más 1 de los votos válidos para que triunfe el recurso de referéndum y, en este caso, se deroguen los 135 artículos de la LUC.