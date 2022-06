"Si quieren venir por nosotros, no van a tener paz": trabajadores de Ancap marcharon hasta la Torre Ejecutiva

“Nos vamos a organizar para luchar y defender nuestras empresas públicas”, agregó Rodríguez.

La Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap) llevó adelante este martes un paro general nacional en rechazo de lo que, aseguran, es una privatización del ente.

La movilización incluyó una caravana desde la refinería de La Teja hasta el edificio central de Ancap, en Paysandú y Avenida Libertador, y posterior marcha hasta la Torre Ejecutiva, donde hablaron varios dirigentes sindicales.

“La pandemia nos permitió llenarle la Corte Electoral de firmas el año pasado. En pocos días se cumple un año de una hazaña de nuestro pueblo, cuando le juntamos 800.000 firmas a este gobierno antiobrero. Y esa fue una señal clara de que no nos podemos resignar”, comenzó diciendo el dirigente sindical Gerardo Rodríguez, presidente de Fancap.

En ese sentido, Rodríguez dijo que “está claro el objetivo de este gobierno neoliberal, clasista y que gobierna para las clases dominantes: la privatización de las empresas públicas, es un objetivo histórico del herrerismo”.

“Hoy estamos acá defendiendo a la Ancap y al rol social y productivo de los entes”, dijo Rodríguez, y continuó: “El presidente hace poco tiempo reunió al Consejo de Ministros y les decía que tenía una necesidad, la de recobrar el centro del ring. ¿Qué es el centro del ring para este gobierno antiobrero? Es pasarnos por arriba, privatizarnos las empresas públicas. Y nos va a encontrar en la calle luchando, porque si ellos tienen necesidad de recobrar el centro del ring, quiere decir que en algún momento estuvieron contra las cuerdas: y los llevamos contras las cuerdas nosotros, el movimiento sindical, los sectores populares, con una tablilla, con una birome, les juntamos 800.000 firmas y los llevamos contra las cuerdas”.

En esa línea, el dirigente sindical dijo que en el gobierno “no van a tener paz”. “Si quieren venir por nosotros, no van a tener paz. No van a tener paz si quieren arrancar nuestros derechos, si quieren que sigamos trabajando hasta que nos muéramos, no van a poder llevar adelante una reforma de la seguridad social que eleve la edad de retiro, que baje ingreso a los jubilados, que saque derechos”.

“Nos vamos a organizar para luchar y defender nuestras empresas públicas”, agregó.