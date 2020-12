Si se mantiene la actual tendencia de contagios de Covid-19, a fin de año habrá 1.200 casos nuevos diarios y 120 camas de CTI ocupadas

En conferencia de prensa los coordinadores del GACH informaron que Uruguay ingresó en la primera ola de Covid-19.

Rafael Radi:

En ese sentido sí les puedo decir que desde el GACH y MSP se trabaja intensamente para lograr una salida lo más rápido posible. No tenemos inmunidad de rebaño, la única manera es evitar la exposición al virus".

En este modelo SEIR en el único lugar donde cada uno de nosotros puede actuar en el modelo es en la E, la exposición. Yo soy susceptible, no me quiero infectar entonces minimizo la E. Debemos saber y aprender a convivir con la coexistencia del virus. En esta hora tan difícil, oscura, aparece una esperanza que es la vacunación.

Uruguay está en su primera ola, no habíamos tenido una primera ola aún. Tendremos que trabajar en esa ola de contagios para aplanar la curva. Basándonos en el modelo SEIR (Susceptibles, Expuestos, Infectads y Recuperados). Hoy en Uruguay todos somos susceptibles. Más del 99 % de la población es Susceptible, el virus tiene un espacio posible donde alojarse y contagiar.

Fernando Paganini:

Uruguay estuvo varios meses en situación de moderado control. Pero siemre dijimos que el equilibrio era frágil y mirábamos con preocupación a otros países. En noviembre pasamos a la fase de crecimiento exponencial. Una forma fácil de visualizar el crecimiento exponencial es ver cuánto tiempo lleva que pasemos de una cantidad de casos al doble, la tendencia está en el orden de los 12 días.

Ahora los rastreadores tienen que seguir una enorme cantidad de casos, esto estresa su trabajo y aparecen demoras en el proceso de detectar contactos y rastrearlos. El sistema está exigido y esto causa más contagios. Hicimos un ejercicio que fue proyectar la tendencia hasta el 1 de diciembre en los días subsiguioentes. El 12 presentamos el análisis.

Lo observado es que no hubo un cambio observado a raíz de las medidas tomadas. Si se mantiene esta tendencia a fin de año llegaríamos a 1.200 casos nuevos diarios y 120 camas de CTI ocupadas. Esto no es una predicción, las condiciones pueden cambiar. Pero son los riesgos involucrados de no realizarse cambios.

Cuando un fenómeno es inestable como este si se lo quiere controlar es con mucho esfuerzo. Cuánto más tarde se actúe mayor es el esfuerzo que se debe realizar.