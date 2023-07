"Si somos más eficientes, parte de esa eficiencia la vamos a repartir entre quienes tienen salarios menores", dijo Cosse sobre beneficio a municipales

La Intendencia de Montevideo (IM) pretende entregar a los funcionarios departamentales el 40% de los ingresos económicos que superen lo recaudado en 2019.

“Es un tema de justicia laboral”. Esa fueron las palabras de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para referirse a la iniciativa de la Intendencia de Montevideo (IM) para entregar a los funcionarios departamentales el 40% de los ingresos económicos que superen lo recaudado en 2019.

En ese sentido, Cosse dijo este sábado en rueda de prensa que “no se trata de las ganancias”. “Hablamos de un porcentaje menor de la mitad en el aumento de la recaudación, comparado con la pre-pandemia, no comparamos con la pandemia donde la recaudación bajó mucho. Eso se va a destinar a premiar a los salarios más bajos”, dijo.

Para Cosse, esta redistribución de los ingresos implica “un círculo virtuoso”. “Queremos ser más eficientes. Si logramos aumentar la recaudación comparado con la pre-pandemia es que estamos siendo más eficientes. Parte de esa eficiencia la vamos a repartir entre los trabajadores que tienen salarios menores. Y esos trabajadores se van a sentir estimulados a que la intendencia sea más eficiente. ¿Algún trabajador está en contra de que cuando a la empresa le va mejor, al trabajador le vaya mejor? Está hecho pensado, discutido, con seriedad y con transparencia”, afirmó.

En tanto, consultada sobre si esta iniciativa no podría derivar en un aumento de la cantidad de multas que se aplican en el tránsito, Cosse respondió: “A mí me gustaría que nadie pagara una multa. Para nosotros la protección de la vida es central. Y todas las normas que hay sobre la seguridad en el tránsito son para proteger la vida. Ojalá nadie tuviera que pagar una multa y todo el mundo respetar las normas de conducción. Además, las multas son un porcentaje bastante bajo de la recaudación de la intendencia. Si no hay multas, mejor. La política punitiva tiene un objetivo educativo y no recaudador”.

La medida ha sido cuestionada por la oposición capitalina y respaldada por Adeom.