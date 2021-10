"Si un envío no sale, nos sustituyen": gremiales de exportadores advierten por consecuencias negativas tras paro en el puerto

"Los perjuicios económicos y de imagen frente a nuestros clientes en el exterior son enormes", afirmó la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) y la Cámara Mercantil de Productos del País.

Este viernes la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) y la Cámara Mercantil de Productos del País emitieron un comunicado conjunto sobre la paralización de los servicios en el puerto de Montevideo -que se extendió por 72 horas hasta el jueves- y el conflicto vigente.

Las gremiales establecieron que el sector exportador "venía enfrentando en los últimos meses una escalada en los precios de los fletes marítimos internacionales, falta de contenedores y de espacio en las bodegas de los buques" y que "el mundo nos está dando la oportunidad de recuperarnos, si logramos enviar la mercadería a destino".

En ese contexto plantean que el paro de esta semana "agrava más la situación" y que "los perjuicios económicos y de imagen frente a nuestros clientes en el exterior son enormes".

"Uruguay viene construyendo a lo largo de su historia una imagen de proveedor confiable para el mundo y no cumplir con plazos y compromisos puede tener efectos negativos importantes de pérdida de mercados y puestos de trabajo", afirmó Unión de Exportadores del Uruguay y la Cámara Mercantil de Productos del País en el comunicado.

"Debido al conflicto algunos buques dejaron de llegar, otros se fueron sin finalizar su carga, quedaron contendores sin salir del puerto de Montevideo y no llegaron los contenedores vacíos que necesitábamos, ni los insumos para la producción", agrega.

En ese sentido, la secretaria ejecutiva de la UEU, Teresa Aishemberg, aseguró a Telemundo que "los exportadores dicen que el puerto ahora funciona con retraso y que los compradores no van a esperar los envíos". "No nos esperan. Si un envío no sale, nos sustituyen", afirmó. "Perdemos credibilidad en el mundo cuando no podemos entregar el producto, que no llegue a destino", agregó.

Aishemberg indicó que hay productos perecederos que quedaron en depósito a la espera de viajar cuando se normalice la operativa.

La Unión de Exportadores y la Cámara Mercantil de Productos aseguraron que "la exportación es la colocación del trabajo de los uruguayos en todos los rincones del mundo" y que "afectar a la exportación es afectar a los trabajadores uruguayos y a sus familias" y "se perjudica a la sociedad en su conjunto".