"Si va a elegir el camino nacional tiene que dejar el departamental", dijo Gandini sobre precandidatura de Raffo

El senador nacionalista Jorge Gandini habló este jueves sobre las posibles precandidaturas en la interna del Partido Nacional, entre ellas la de presidenta de la departamental nacionalista en Montevideo, Laura Raffo.

"Todos creemos que Raffo va a ser candidata por el Herrerismo", expresó Gandini luego de reunirse con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva.

"En Montevideo tenemos una vieja deuda, siempre nos gana el Frente Amplio y por mucho. Esta vez habíamos elegido un camino largo y profesional para competir y Laura Raffo estaba al frente de eso. Si va a elegir el camino nacional -legítimamente lo puede hacer- tiene que dejar el departamental para que encontremos quien ocupe ese lugar lo antes posible", agregó.

Las palabras de Gandini van en la misma línea que las del diputado nacionalista Álvaro Viviano, quien había afirmado que Raffo "abortó el plan" de postularse a la Intendencia de Montevideo (IM) y reclamó que se la releve en su cargo actual.

Raffo, en diálogo con Telemundo este jueves, respondió a Viviano. "Él es diputado por Montevideo. Le preocupa mucho Montevideo, a mí también", afirmó.

La dirigente nacionalista comenzó hace algunas meses a recorrer el país con la intención de conformar "un movimiento bien amplio y abarcativo" para una eventual precandidatura a la Presidencia por el Partido Nacional. Y eso, a juicio de Viviano, no es compatible con el rol de Raffo en la departamental blanca.

"Si cada uno de los dirigentes del Partido Nacional tuviéramos que renunciar a nuestros cargos por estar escuchando a la gente, que es nuestro trabajo, sería poco lógico", remarcó Raffo.

Precandidatura

"Delgado dice que no es candidato pero estoy seguro que va a ser candidato y es candidato de uno de los polos del partido", señaló Gandini consultado por este tema.

"El partido se está encaminando a dos candidatos dentro de un mismo polo. Nosotros tenemos la responsabilidad de generar alternativas dentro del partido. Creemos que hay que construir pistas de aterrizaje, alternativas para votar cómodos y para lograr que la militancia pelee contenta por lo que creen", remarcó.

En ese sentido, el legislador indicó que encontraron a "la barra contenta". "Llevo siete departamentos consultados y le vine a decir a Delgado que vamos 7 a 0, que es un partido desigual, difícil, pero que hay una oportunidad. Los wilsonistas siempre elegimos el camino de hacer lo que hay que hacer y no lo que conviene. Nos gusta este camino, por ahora vamos bien rumbeados para generar en el partido otra opción, veremos con cuántos y quiénes, pero hay ambiente para hacerlo", aseguró.

Por último, el senador manifestó que el partido "tiene que abrir bien los brazos" y representar "lo más posible".

"Yo soy wilsonista, si usted me ofrece las dos candidaturas que tiene la interna del partido hoy no tengo a quien votar. Voy a votar igual, pero no voto cómodo. Creo que eso le pasa a muchos blancos", subrayó.