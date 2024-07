"Siempre hay alguna persona apasionada que no se sabe controlar": abucheos y botellazo a Domenech durante congreso de Cabildo Abierto

Sobre el motivo de lo sucedido, Domenech se lo atribuyó a la postulación de De Olivera para ser la candidata a vicepresidenta por parte del sector de los Pueblos Libres.

El partido Cabildo Abierto desarrolló este domingo un congreso nacional en el Club Welcome de Parque Rodó en el que definió quién acompañará a Guido Manini Ríos en la fórmula presidencial. Y fue precisamente ese el tema que caldeó el ambiente y generó momentos de tensión: incluso, llevó a que el senador Guillermo Domenech recibiese un botellazo.

El Congreso de Cabildo Abierto aceptó este domingo la propuesta de Manini Ríos para que Lorena Quintana complete la fórmula presidencial y sea la candidata a vicepresidenta. Según la información a la que pudo acceder Telemundo, de los 470 congresistas, 338 votaron a favor de Quintana. En tanto, 121 lo hicieron por Rosanna De Olivera, la expresidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Y se registraron diez abstenciones, además de la faltante de un congresista.

La propuesta de la expresidenta del Inisa había sido puesta sobre la mesa por el sector de los Pueblos Libres, de Eduardo Radaelli, y dividió la interna del partido. Sin embargo, este domingo triunfó la iniciativa del senador y candidato a presidente, Manini Ríos. No obstante, se registraron algunos episodios de tensión, como abucheos a la fórmula.

Al respecto, Manini Ríos les restó importancia y apuntó: "Las distintas agrupaciones tenían su impronta. Creo que todo el mundo habló. Ya estaba previsto que iba a haber una candidatura alternativa a la de Lorena. Creo que es propio de un partido que permite que haya distintas opciones. La mayoría de votos define y eso ocurrió hoy".

En tanto, el senador Guillermo Domenech dijo que lo sucedido “es natural cuando hay diversidad” de posturas.

“Es natural que cuando existe la diversidad de agrupaciones y de liderazgos surjan opiniones e intereses de políticas diferentes”, apuntó.

“Me dicen que me tiraron una botella de plástico. Siempre hay alguna persona apasionada que no se sabe controlar. Pero no fue nada grave”, agregó.

Sobre el motivo de lo sucedido, Domenech se lo atribuyó a la postulación de De Olivera para ser la candidata a vicepresidenta. “Las discrepancias enriquecen. El enojo del sector de Radaelli creo que obedece a que plantearon una candidata a vicepresidenta que obtuvo un número importante de votos, pero la candidata que propusieron las restantes agrupaciones tuvo una mayoría abrumadora. Creo que hay que saber perder y saber ganar. El que pierde tiene que aceptar que su posición no fue aceptada por la mayoría”, agregó.

Con esto, el sector de los Pueblos Libres renunció a participar de los órganos directivos del partido. “Creo que presentaron la renuncia sin haberlo meditado. Esperemos que transcurran 24 horas y veremos qué sucede”, dijo Domenech al respecto.