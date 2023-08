"Siempre que hay Consejos de Salarios hay movilización, no sé qué les llama la atención", dijo Abdala tras críticas del gobierno al paro parcial

"Si el Poder Ejecutivo dice que al final del período la gente va a tener el mismo poder de compra en su salario real que al principio, lo tiene que cumplir para todos”, afirmó.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, defendió este jueves el paro parcial que la central sindical resolvió llevar adelante el próximo 17 de agosto, y ahondó en los detalles de la consigna "por trabajo y por salario".

En rueda de prensa, Abdala fue consultado sobre las reacciones que ha habido desde el gobierno ante la noticia de que el Pit-Cnt haría un paro parcial. “Siempre que hay Consejos de Salarios hay movilización, no sé qué les llama la atención. El movimiento sindical uruguayo ha estado activo de manera permanente con independencia de cuál ha sido el gobierno. En todos los Consejos de Salarios hemos tenido movilización, no sé cuál es la sorpresa”, respondió.

En ese sentido, el presidente del Pit-Cnt cuestionó que ante la nueva ronda de Consejos de salarios “no hay ningún criterio del Poder Ejecutivo para ponderar los salarios sumergidos”. “Hay lamentablemente 100.000 trabajadores más que ganan menos de $25.000, ¿y quién llega a fin de mes con eso?”, apuntó.

En tanto, sobre la recuperación del salario real, algo que el gobierno ha reiterado en varias oportunidades que busca concretar hacia el final de la actual administración, Abdala apuntó que comparte que se alcance ese hecho, pero indicó que lo ya perdido el trabajador “no lo recupera nunca más”.

“Ahora estamos teniendo algunas dificultades, pero el Producto Bruto Interno, la riqueza del país, creció un 3,8% de lo que era en 2019. Si además de la recuperación no se crece por encima, se deteriora la participación de los trabajadores en la riqueza nacional, y eso es lo que hemos denunciado de que viene funcionando un modelo de la desigualdad”, valoró.

“Lo primero que hay que hacer cuando uno dice algo es cumplir lo que dice. Si el presidente de la República dijo que no iba a aumentar la edad de jubilarse porque no quería cambiar las reglas de juego para los trabajadores, lo tiene que cumplir; no lo cumplió. Si el Poder Ejecutivo dice que al final del período la gente va a tener el mismo poder de compra en su salario real que al principio, lo tiene que cumplir para todos”, agregó.