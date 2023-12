¿Siete precandidatos en el Partido Colorado? Carolina Ache evalúa postularse a la Presidencia

No descarta presentarse pese a que aún está abierta la causa que la tiene como indagada por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Carolina Ache evalúa postularse como precandidata a la Presidencia dentro del Partido Colorado, informó este martes El País y confirmó Telemundo con fuentes cercanas a la exvicecanciller.

Según indicaron los informantes, "varios dirigentes" colorados la han "alentado" a postularse de cara al período electoral que comenzará con las internas en junio de 2024 y que ya cuenta con seis candidatos dentro del partido: Gabriel Gurméndez, Robert Silva, Gustavo Zubía, Guzmán Acosta y Lara, Tabaré Viera y Andrés Ojeda.

Ache no descarta presentarse pese a que aún está abierta la causa que la tiene como indagada por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba preso en Dubái. Su postulación no está atada a que se archive la causa en su contra. De todas formas, Ache está convencida que, en lo que a ella refiere, la causa no progresará.

En las elecciones pasadas se presentó bajo el sector Ciudadanos que lideraba Ernesto Talvi y fue designada como número dos de Cancillería para acompañar al líder sectorial. Talvi renunció a los pocos meses de asumir y Ache secundó durante dos años y medio a Francisco Bustillo. Finalmente, en diciembre de 2022, presentó su renuncia en el medio de la polémica por la entrega del pasaporte y sus chats con su par del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, en que se hablaba de la peligrosidad de Marset. Además, Ache fue cuestionada por su reunión con el entonces abogado de Marset, Alejandro Balbi.

En esos días también renunció a Ciudadanos y hasta el momento se ha mantenido con actividad partidaria, pero sin pertenecer a ningún sector.

Su nombre cobró relevancia pública nuevamente a comienzos de noviembre, cuando generó una tormenta política con su declaración ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado. En esa instancia, presentó audios que terminaron desencadenando la salida de Bustillo, Maciel y del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.