Sindicato no levantará conflicto por al menos diez días y Ancap cortó compensación que representa 40% de sueldo de operadores

El conflicto que atraviesan la empresa estatal Ancap y el sindicato de trabajadores Fancap no tuvo este martes la tregua que esperaban las autoridades de la empresa estatal. La asamblea de trabajadores se postergó para dentro de al menos diez días, en medio de la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja que cuesta US$ 800.000 por día al ente.

"Esperábamos que ayer se realizara la asamblea representativa y teníamos indicios de que había buen ambiente para levantar las medidas. Cuando supimos que la asamblea no se realizó y se va a realizar en diez días o más, nosotros dijimos: 'Muy bien, si los operadores de la refinería no pueden operar la refinería porque esta parada y el régimen de trabajo es ocho horas, no corresponde que se pague la compensación por turnos integrales porque no van a ser impredecibles mientras esté parada'", declaró a la prensa este miércoles Alejandro Stipanicic, presidente de la petrolera.

Se trata de entre 100 y 150 trabajadores cuyos sueldos Stipanicic calculó en $ 120.000 líquidos en promedio. La compensación representa el 40% del sueldo.

¿Es una medida de presión? "Estamos reaccionando naturalmente y bajo reglamento. Hace mucho tiempo decimos que no parece razonable cortar a la gente de mantenimiento y a todos los contratistas la posibilidad de hacer horas extra cuando Ancap lo necesita y está dispuesto a pagarlo", respondió.

Stipanicic enfatizó que han sido "muy tolerantes con los que no son tolerantes a lo largo de dos años", y aclaró que si reciben un gesto positivo del sindicato están dispuestos a "retomar el diálogo" e instalar una ámbito de negociación para analizar cómo trabajar durante el tiempo que esté la refinería parada.

Días atrás se informó que, en caso de que el sindicato levante la medida, se negociaría un bono para terminar la parada de refinería en los 100 días que pretende la empresa y que ya están corriendo.