Silva espera que primero a tercero de Primaria en Montevideo y Canelones retomen la presencialidad el 24 de mayo

El presidente del Codicen además se mostró a favor de mantener las dos semanas de vacaciones de julio.

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dijo este lunes que espera que primero, segundo y tercero de Primaria en los departamentos de Montevideo y Canelones retomen la presencialidad el próximo 24 de mayo.

"Es una de las posibilidades que está sobre la mesa", aseguró Silva en el programa Punto de encuentro de radio Universal, aunque aclaró que de momento el Codicen no ha cambiado de planes.

"Hoy no hay una decisión tomada, tengo que ser bien claro. Pero hay varios escenarios sobre la mesa que cuando uno comienza a colocar todas las fichas, habilitarán o no a tomar una decisión. Todo está conversado en el ámbito del Codicen", sostuvo.

Minutos antes, en la entrevista radial Silva había expresado: "Ojalá pudiéramos adelantar de alguna manera el calendario. Ojalá pudiéramos volver lo antes posible. Si ustedes me preguntan a mí, a título individual –esto no comprende al órgano colegiado, no comprende a Salud Pública–, yo quisiera dar algún anuncio de algún retorno. Sobre todo, les digo la verdad, a mí me preocupan los chiquitos de primero, segundo y tercero del primer ciclo de Montevideo y Canelones".

La vuelta a las aulas diseñada por las autoridades educativas está siendo gradual. Mañana retomarán las clases presenciales, entre otros, los alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria, con la excepción de Montevideo y Canelones.

Todavía las autoridades educativas no anunciaron cuándo volverán cuarto, quinto y sexto de escuela, que por ahora se mantienen en la virtualidad en todo el país.

El presidente del Codicen también se expresó a favor de mantener las vacaciones de julio. Recordó que en 2020 él era partidario de otorgar solo una semana de vacaciones, aunque luego se resolvió dar dos. Para argumentar su posición, Silva se refirió al "efecto sanitario" positivo del parate de la educación, además del descanso de los docentes, que desde que empezó la emergencia sanitaria están más exigidos.