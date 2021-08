Silva sobre polémica por viandas escolares: "Es muy triste" que intenten sacar "mezquino rédito político"; "la alimentación está", agregó

“Por supuesto sabemos que hay situaciones de hambre. Si lo sabremos; las hemos vivido. Pero ¿saben qué? Las situaciones de hambre no se generaron a partir del 1 de marzo de 2020. Lamentablemente tuvimos muchos años con muchos recursos y las situaciones de hambre permanecen”, dijo el presidente del Codicen.

Robert Silva, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dijo este jueves que la alimentación escolar "está asegurada" y señaló que "es muy triste" que se intente sacar "mezquino rédito político" a partir de un tema sensible.

"Los uruguayos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, porque el 2020 y 2021 son récords históricos: nunca antes en la historia de la alimentación escolar había habido tantos días con alimentación cubierta desde las escuelas públicas", dijo Silva.

“Con honestidad, es muy triste que algunos actores políticos en el marco de un debate parlamentario donde la ANEP fue profesionalmente a brindar información traten de sacar mezquino rédito político en redes sociales y en distintas acciones, tratando de ridiculizar una respuesta que hubo en el marco de un tema amplio”, agregó.

La polémica se inició a partir de la comparecencia de este lunes de la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados. En este ámbito dijo que en algunas escuelas no se puede repetir el plato de comida porque se busca combatir la obesidad infantil.

“Si en alguna escuela se recibe algún mensaje de que los niños no pueden repetir, las bandejas de los tercerizados tienen el peso y los nutrientes necesarios por edades. A veces tampoco es adecuado repetir para saciar la sensación que el niño tenga. Esto tiene un equilibrio nutricional dado por el equipo de nutricionistas”, señaló la jerarca en la sesión de la comisión de este lunes, de acuerdo a la versión taquigráfica.

La diputada del Frente Amplio Lilián Galán le había consultado a Fabeyro acerca de este tema porque, según explicó en la sesión, le había llegado a través de docentes que la empresa tercerizada Delibest había informado a las direcciones de algunas escuelas que "los niños no pueden repetir el plato".

Fabeyro también dijo que el niño "probablemente no repita porque no es aconsejado desde el punto de vista nutricional". "Todos sabemos que una de las grandes patologías de alimentación que tenemos en este país es la malnutrición e incluso la obesidad. También me pueden decir algo de la desnutrición, pero la desnutrición severa en el país tiene un mínimo; lo que tenemos es malnutrición”, argumentó

Silva volvió sobre el tema el jueves, en rueda de prensa, y dijo que se debe tener en cuenta cada contexto. "Obviamente que bregamos por la alimentación de los niños y que cada circunstancia, cada contexto atiende su realidad”, planteó.

El presidente del Codicen dijo que “no puede haber normas genéricas” para todos los contexto y todas las situaciones. Por ejemplo, dijo que cuando hay un servicio tercerizado ya está pautado que entreguen un solo plato de comida.

“Por supuesto sabemos que hay situaciones de hambre. Si lo sabremos; las hemos vivido. Pero ¿saben qué? Las situaciones de hambre no se generaron a partir del 1 de marzo de 2020. Lamentablemente tuvimos muchos años con muchos recursos y las situaciones de hambre permanecen”, agregó.