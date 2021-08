Silva: "Todo el peso de la ley debe caer sobre quien agredió a una maestra"

"Vamos a desarrollar un conjunto de acciones para poner en valor lo que todos tenemos en valor. Estos casos son muy aislados", aseguró el presidente del Codicen.

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se refirió este lunes a la agresión a una maestra por parte de la madre de un alumno de la Escuela 179 en Montevideo, que motivó un paro general de la Asociación de Maestros del Uruguay en la capital.

"Creo que todo el peso de la ley debe caer sobre quien agredió a una maestra. Tienen que tomarse decisiones que sean ejemplo. Agredir a una maestra es agredir al país, a la patria", dijo Silva.

Consultado por la prensa, aseguró que no le compete al Codicen aplicar el artículo 16 de la ley de urgente consideración (LUC), que establece que la agresión a trabajadores de la educación “será castigado con una multa de hasta 80 unidades reajustables o prisión equivalente”.

Sin embargo, dijo que las autoridades de la enseñanza son "tajantes y muy firmes" respecto a la agresión hacia los docentes. "Vamos a desarrollar un conjunto de acciones para poner en valor lo que todos tenemos en valor. Estos casos son muy aislados. Defender a una maestra, al magisterio es defender la educación; defender la educación es defender a la república, a la democracia, al país en su conjunto", afirmó.

Asimismo, Silva dijo que hablará con los gremios de docentes para que los comedores escolares no se vean afectados por las medidas sindicales adoptadas. "Cuando las escuelas no se abren porque, supongamos, hay una adhesión total de docentes, el comedor no funciona. Eso ya pasó y es una cosa que tenemos que corregir a futuro para que no acontezca", reconoció.