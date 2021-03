Silva y Cherro coincidieron en que la comunicación de la suspensión a los 15 docentes del liceo nº1 de San José fue inoportuna

El presidente de la ANEP señaló que de haber estado a su alcance, no hubiera generado un motivo que pudiera derivar en un paro al inicio de clases. Jennifer Cherro, directora de Secundaria, aseguró que la decisión fue de Jurídica y que no se lo ocultó.

El paro de 24 horas convocado este lunes por Fenapes el mismo día en que se iniciaron los cursos tuvo entre sus motivos principales el rechazo a la suspensión por seis meses con retención de la mitad del salario de 15 docentes del liceo departamental de San José. En 2019 en el marco de la campaña vivir sin miedo se tomaron fotos con carteles contra esa reforma dentro del centro de estudios. La administración anterior archivo el caso sin indagar y esta administración retomó la denuncia.

Al respecto Silva señaló este lunes en Las Cosas en su Sitio, de Radio Sarandí:

"Yo puedo tener cara de bobo, pero bobo no soy. ¿A alguien se le puede ocurrir que yo puedo generar este bombazo antes de empezar las clases? Yo pedí a Secundaria que me informe porque una resolución de diciembre la notifican tres días antes de empezar las clases. Esto además no pasó por Codicen, porque los subsistemas educativos tienen su jurídica, administran a sus funcionarios, funcionan independientemente del Codicen, esto no pasó por acá, yo nunca la vi", dijo Silva.

Por su parte, la directora de Secundaria aseguró en el programa Doble Click de Del Sol que la división de Jurídica que fue la que tomó la decisión de la suspensión, no le consultó sobre el momento de implementarla.

"La verdad es que si el director de Jurídica hubiera tenido la delicadeza de consultarme como directora general de Secundaria y hubiera pensado no solamente en los procesos democráticos sino en los pedagógicos, esto capaz que se hubiera evitado. Ahora, la decisión ya estaba tomada. Si a mí el director de Jurídica me llama y me pide mi opinión, yo hubiera podido actuar", dijo Jennifer Cherro.