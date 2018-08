SINAE emitió una serie de recomendaciones ante la alerta roja por vientos fuertes que rige para la madrugada del jueves

La alerta rige desde las 02:00 horas hasta las 05:00 horas para Montevideo, Canelones y San José y para Maldonado y Rocha de 05:00 horas a 11:00 horas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una alerta de nivel rojo por vientos fuertes y persistentes para los departamentos de Canelones, Maldonado, Montevideo y San José a partir de las 02:00 horas, hasta las 05:00 horas y para Maldonado y Rocha de 05:00 horas a 11:00 horas.

En este momento se activa Protocolo de Coordinación General del Sinae. En este sentido el SINAE como ámbito de articulación del conjunto del Estado uruguayo para garantizar la protección de la vida, los bienes de significación y el medio ambiente en situaciones de emergencia, dispone de todos los recursos técnicos, materiales, logísticos y humanos así como los planes y protocolos necesarios, para asegurar una respuesta efectiva en las zonas bajo alerta.

El Prosecretario de la Presidencia de la República resolvió que los Organismos del Estado de los departamentos que estén bajo el Nivel de Riesgo Meteorológico color Rojo, deberán suspender toda actividad asociada al riesgo que conlleva la condición meteorológica indicada, hasta tanto se mantenga la Alerta, a excepción de los servicios públicos que involucren la realización de cometidos esenciales del Estado, quienes se administrarán por el jerarca correspondiente. En esa línea, se exhorta a los distintos ámbitos de la actividad privada a seguir el mismo criterio para su personal. También exhorta a la población a seguir las recomendaciones publicadas por el Sistema Nacional de Emergencias.

Frente al nivel de riesgo rojo emitido por INUMET, recordamos algunas recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo asociadas a tormentas:

• Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

• Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños/as, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas). No dejarlas solas.

• Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

• Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.

• Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.

• Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.

• Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos.

Consejos en caso de que ocurra una emergencia

Una emergencia es una irrupción sorpresiva y violenta en la vida de las personas. Es normal que nos provoque miedo, enojo e inseguridad. Esas reacciones dependerán de nuestras experiencias previas y de nuestro temperamento. Pero más allá de las diferencias, todos debemos tener incorporadas tres acciones: mantener la calma, avisar a las autoridades e informarnos.

Mantener la calma

A pesar de la tensión del momento, debemos mantener la calma para adoptar las decisiones oportunas y disminuir la carga emocional del entorno.

No debemos intentar maniobras para las cuales no fuimos entrenados. Es importante ser prudentes y no sobrevalorar nuestras posibilidades mientras esperamos la ayuda especializada.

Llamar al 911

Es necesario notificar a las autoridades sobre lo que está sucediendo. Basta con llamar al 911 para activar la respuesta estatal.

Informarse de la situación

Debemos seguir las instrucciones del personal de emergencia y permanecer atentos a las fuentes de información disponibles, evitando propagar rumores.

(SINAE)