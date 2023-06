Sindicato de Ancap ocupó por primera vez en la historia la planta cementera de Minas en contra de la asociación con un privado

En la planta de Minas trabajan unas 300 personas de forma directa.

La filial de Minas (Lavalleja) del sindicato de Ancap ocupó este miércoles de madrugada la planta cementera de la empresa estatal. Los trabajadores se manifiestan contrarios a la asociación de Ancap con un privado, tal como impulsa el gobierno por los balances deficitarios de los últimos años.

"Nunca se había llegado a esta medida desde que se inauguró la planta en 1956. Estamos defendiendo las fuentes laborales y la riqueza y soberanía de todos los uruguayos", dijo a Minas Cablevisión Héctor Gobbi, presidente de Fancap Minas.

El conflicto en el sector viene desde hace años y, según Gobbi, al momento no hay diálogo con el Ministerio de Trabajo. En un comunicado difundido este miércoles, el sindicato indica que en 35 días se podría concretar la asociación. La semana pasada la ocupación fue en la planta cementera de Paysandú, y los trabajadores protagonizaron un tenso diálogo con el presidente Luis Lacalle Pou, al que acusaron de "mentiroso".

En la planta de Minas trabajan unas 300 personas de forma directa. Si bien desde el gobierno se aseguró desde un primer momento que los funcionarios del sector no perderán su fuente laboral, Gobbi enfatizó: "No tenemos asegurada nuestra fuente de trabajo en Minas y tampoco en una dependencia de Ancap. Te puede mandar a otra dependencia siempre y cuando haya lugar para trabajar, o a una planilla de disponibilidad por un tiempo determinado y, si no nos logran reinsertar, corre riesgo la fuente de trabajo".

Los manifestantes planean estar ocupando "hasta que la fuerza policial pida el desalojo". El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo este miércoles a Canal 5 que esto ya fue solicitado.