Sindicato de Casa de Galicia reclamó aguinaldo y advritió: "Si no hay pago, el conflicto se va a agravar y ese incendio no lo quiere nadie"

El gremio también reclamo el retorno de los interventores del Poder Ejecutivo. Bermúdez dijo que los actuales interventores "no saben de salud" y que "no hay conducción".

Los trabajadores de Casa de Galicia se movilizaron este jueves en la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP) en reclamo por el pago del aguinaldo que adeuda la mutualista y solicitando la salida de los actuales interventores de la Liga de Defensa Comercial (Lideco).

La presidenta del sindicato de la mutualista, Flor Constanzo, dijo a Telemundo que recurren al ministerio “entendiendo que son la policía sanitaria” y que “lo asistencial se está viendo comprometido” en la mutualista.

Constanzo y el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, se reunieron con el director general de Salud del ministerio, Miguel Asqueta, para plantear sus reclamos, en un encuentro que posteriormente definieron como “favorable”.

“Puede haber en la tarde alguna salida para el aguinaldo, que es el primer elemento a resolver. Hoy sabemos que no van a cobrar y van a estar complicados para llevar un pan dulce a la mesa (en Nochebuena). En estas horas se tiene que resolver el aguinaldo, sino claramente se va a agravar el conflicto”, advirtió Bermúdez.

Luego, cuando salió de la sede y explicó la situación a los manifestantes, enfatizó: "Si no hay cobro de aguinaldo, el conflicto va a seguir y ese incendio no lo quiere nadie”. De todas formas, llamó a los trabajadores a no afectar la atención de los usuarios en caso que aumente la conflictividad.

Solución a la intervención

Bermúdez reiteró la voluntad del sindicato de que vuelvan a tomar la conducción de la mutualista las dos interventoras dispuestas por el MSP y el Ministerio de Economía. “Había diálogo y sabían de salud”, destacó.

En contraposición, dijo que ahora “hay dos síndicos que no tienen nada que ver con la salud ni conocen nada de su gestión” y que "no hay conducción".

“Hoy Casa de Galicia no tiene director técnico. La selección uruguaya puede no tener director técnico, pero una institución de salud no. (...) No hay institución del país sin director técnico, si una funciona así, el gobierno la interviene, desplaza a las autoridades y nombre a un director técnico de oficio”, manifestó.

Consultado por Telemundo sobre cómo se podía revertir la decisión de la Justicia que quitó la intervención al MSP, Bermúdez respondió: “Con otra decisión de la Justicia o con decisión del Ejecutivo de plantear caminos jurídicos para cuestionar la decisión del juez”.