Sindicato de Conaprole responsabilizó a distribuidores por falta de reparto de leche fresca; sí prevé desabastecimiento de subproductos

"Seguramente en la acumulación vamos a llegar al fin de semana con una faltante en muchos de esos subproductos", dijo Goichea.

El sindicato de Conaprole aclaró este miércoles de mañana que la falta de reparto de leche fresca en el área metropolitana de esta jornada no se debió a sus medidas sindicales sino a una decisión de los distribuidores.

“Las medidas del sindicato de Conaprole generan un retraso, pero estamos produciendo la leche y en la noche se iba a empezar a envasar para abastecer a Montevideo y toda el área metropolitana, como también al interior. El tema es que la patronal de los distribuidores tiene una decisión de que si no hay un suficiente número de stock, ellos no van a ir a esperar la carga, a esperar que se les prepare el pedido”, afirmó en diálogo con Telemundo el dirigente sindical Luis Goichea, de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole(AOEC).

Este miércoles solo se repartió leche fresca en los hospitales y las cárceles. Y eso podría generar un desabastecimiento parcial, sobre todo en aquellos pequeños comercios que no tengan un gran stock. Sin embargo, desde el sindicato indican que la situación se normalizará y no volverá a darse.

“A partir de las diez de la noche nosotros empezamos fuerte el envasado, y hoy en cámara tenemos leche suficiente, y seguramente van a salir los camiones con una sobrecarga para tratar de paliar lo que fue la no salida de esta madrugada. El sindicato sí siguió trabajando para que la leche salga todos los días”, dijo Goichea, y remarcó que “por los próximos días no va a haber más problemas con la leche fresca”. “Está garantizado el suministro de leche fresca. Igual que el recibo a los productores y el procesamiento de la materia prima para que no haya pérdidas. Con retraso, pero se va a cumplir”, puntualizó.

Sin embargo, desde el sindicato sí prevén que haya afectación en el abastecimiento de subproductos derivados de la leche. “En el caso de los subproductos, por el tema del trabajo a reglamento, que estamos aplicando desde el 9 de mayo, en la medida que se va a acumular, va a empezar a haber una faltante en productos como postres, yogures, queso de sandwich, muzzarella”, dijo el dirigente sindical, y agregó: “Seguramente en la acumulación vamos a llegar al fin de semana con una faltante en muchos de esos productos. Faltante en cuanto a producir menos, restringir la venta a los distribuidores y, por lo tanto, a los comercios. La afectación va ir aumentando”.

El conflicto con Conaprole: "La llave la tiene el Ministerio de Trabajo"

Un nuevo conflicto sacude al sector lácteo uruguayo. Esta vez, el origen de las diferencias entre empresa y trabajadores está en una planta de Conaprole ubicada en la ciudad de Rodríguez, en el departamento de San José. Allí funcionan dos líneas de envasado y, tras una inversión, se instaló una nueva envasadora que sustituirá a las dos anteriores por una única máquina, lo que, para la empresa, se traduciría en la necesidad de menos personal. Pero el sindicato lácteo entiende que es una iniciativa perjudicial. Conaprole asegura que no habrá pérdidas de puestos de trabajo ni derechos en los cambios de funcionamiento propuestos. Fuentes de la empresa afirmaron a Telemundo que nadie se quedará sin empleo, ni se quitarán derechos. La propuesta incluye que algunos de los trabajadores de esa área pasen a las cámaras de queso.

En las últimas horas, el vicepresidente de Conaprole tildó de “irresponsables” las medidas del sindicato. Y en diálogo con Telemundo, Goichea respondió: “Lo que es irresponsable es la actitud de la empresa”.

“Hace más de 30 años que el sindicato viene negociando con la empresa por la tecnología y nunca hubo problemas en acordar las nuevas formas de trabajo. Acá se pretende imponer además de la tecnología que haya un impacto por la polivalencia y la polifuncionalidad. Quieren que trabajadores que hoy son maquinistas hagan otras tareas, que además de su tarea habitual en la jornada hagan otras tareas en el mismo momento, cosa que nosotros no estamos dispuestos. Nosotros aceptamos que la tecnología afecta por el hecho de que va a producir más en menos tiempo, pero no aceptamos nuevas formas de trabajo que no tienen nada que ver con la historia de la negociación. Conaprole pretende aplicar nuevas formas sin discutir. Pretenden imponer una nueva forma de trabajo sin discutir con el sindicato”, afirmó el dirigente sindical.

Consultado sobre cómo ve que el conflicto pueda llegar a destrabarse, Goichea señaló: “Nunca en un conflicto está agotada la negociación. Hoy vemos poca capacidad de Conaprole. El ministerio podría convocar a las partes y no deberíamos negarnos a participar. Hoy la llave la tiene el Ministerio de Trabajo”.