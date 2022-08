Sindicato de Tienda Inglesa negocia con la empresa para que trabajadores afectados por incendio roten por otras sucursales

“Hay dos locales más, en La Barra y Solanas, donde pueden estar trabajando y sé que algunos ya están trabajando allí", dijo Mariana Perrone del sindicato.

El incendio que se desató durante el fin de semana en el Punta Shopping (Maldonado) fue controlado luego de unas 50 horas de trabajo, de acuerdo a lo que informó en la mañana de este lunes el director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño.

Las llamas afectaron particularmente al local del supermercado Tienda Inglesa que existía en ese centro comercial. Ante este escenario, los trabajadores dependientes que vieron afectadas sus tareas por el incendio contarán con un seguro especial, adelantó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

En el caso específico de Tienda Inglesa, en tanto, desde el sindicato de la cadena de supermercados también apuestan por un sistema de rotaciones en otras sucursales.

“Hay más sucursales dentro de Tienda Inglesa, donde el equipo de trabajo puede repartirse en esas dotaciones. Con que sea rotativo me refiero a que no todos estén en el seguro. Hoy son 400 familias que están involucradas en este local. Bueno, la posibilidad de que la dotación sea dividida y que puedan trabajar”, dijo a Telemundo Marina Perrone del sindicato de Tienda Inglesa, y agregó: “Hay dos locales más, en La Barra y Solanas, donde pueden estar trabajando y sé que algunos ya están trabajando allí. Pero, la posibilidad de que puedan ser todos convocados y no solamente algunos, sino con esa posibilidad de rotación. Estamos en comunicación con la empresa para ir por ese camino”.

Por su parte, Sandra Campero, también del sindicato de Tienda Inglesa, apuntó que el incendio afecta a “familias que trabajan enteras” en el supermercado, tanto matrimonios como también hijos. “Es un golpe importante para sus ingresos”, agregó.